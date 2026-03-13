Коалиция: доверие к президенту лежит в основе поддержки новой Конституции

В Президентском центре в Астане состоялось итоговое заседание Общенациональной коалиции "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!".

В мероприятии приняли участие представители политических партий, общественных организаций, депутаты Парламента, эксперты и лидеры общественного мнения. В преддверии республиканского референдума участники встречи подвели итоги разъяснительной кампании и отметили высокий уровень общественной поддержки проекта новой Конституции.



На мероприятии выступили председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, государственный советник Ерлан Карин, заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева и другие.

Открывая заседание, руководитель Общенациональной коалиции Ерлан Кошанов подчеркнул историческое значение предстоящего референдума, с которого начинается новый этап развития государства и общества. По его словам, объехав практически все города и села страны, встретившись с миллионами граждан, члены коалиции увидели главное – казахстанцы разделяют ценности новой Конституции и связывают с ней будущее страны.





Фото: Общенациональная коалиция

"С новой Конституцией мы вступаем в новую эпоху. Это Конституция, в которой ощущается дыхание тысячелетней истории. Она отражает энергию и стремления молодого поколения. Конституция, в которой звучит голос народа. В новом Основном законе ясно просматриваются личный почерк президента, его жизненные принципы и реформаторский стиль. Нужно прямо сказать: глава государства направляет весь свой опыт, знания и силы на служение стране и будущему народа", – сказал он.

Ерлан Кошанов поблагодарил всех членов Общенациональной коалиции, представителей политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов, молодежных активистов и волонтеров за проделанную работу. За короткое время по всей стране проведены десятки тысяч мероприятий, охвативших миллионы граждан. Члены коалиции встречались с представителями самых разных профессий и социальных групп – шахтерами и металлургами, студентами и учеными, врачами и учителями, предпринимателями, молодежью, специалистами IT-сферы, деятелями культуры и искусства. Живые и содержательные встречи проходили в дальних аулах, трудовых коллективах, вузах, больницах, школах, на шахтах и заводах. На всех встречах люди открыто выступали по нормам новой Конституции, активно задавали вопросы и делились своим мнением.

Государственный советник Ерлан Карин отметил, что в ходе многочисленных встреч в регионах большинство граждан позитивно оценивают положения новой Конституции.





Фото: Общенациональная коалиция

"В основе этой поддержки лежат надежда и доверие простых людей к главе государства и к изменениям, которые реализуются по его инициативе. То есть главным оплотом проводимых в стране преобразований является доверие народа. Если бы у людей не было доверия к власти и поддержки президента, было бы трудно не только реализовывать реформы, но даже начинать их. Именно доверие граждан и поддержка народа дают нам силы проводить такие системные и глубокие преобразования", – сказал Ерлан Карин.

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что новая Конституция соединяет уроки прошлого с ценностями современности и устремлением страны в будущее. По ее словам, в Основном законе отражены ключевые принципы развития Казахстана – независимость и равенство, закон и порядок, справедливость и единство. Она подчеркнула, что принятие новой Конституции станет прочной основой для укрепления доверия граждан к будущему и продвижения Казахстана как современного, высокотехнологичного государства в эпоху искусственного интеллекта.





Фото: Общенациональная коалиция

Как отметили участники заседания, во всех регионах граждане подчеркивали, что находят в проекте Основного закона важные и близкие для себя положения, защищающие их интересы и права. Особую поддержку получили новеллы, закрепляющие принцип "государство для человека, а не человек для государства", а также обеспечивающие развитие человеческого капитала, поддержку науки, инноваций, образования и культуры. Широкий отклик также получили идеи справедливости, "Закон и Порядок", "Таза Казахстан", "Адал Азамат", сохранение преемственности тысячелетней истории Великой степи, закрепленные в преамбуле и проходящие красной нитью через все статьи Конституции. Все они в свое время были предложены главой государства, объединили общество и теперь становятся крепким правовым фундаментом для движения страны вперед.



Отдельно отмечалось, что коалиция стала единой силой, объединившей в поддержку политики президента и новой Конституции широкий спектр общественно-политических объединений страны. В ее состав вошли пять политических партий и порядка 300 общественных организаций, представляющих интересы порядка 5 миллионов казахстанцев. Это позволило консолидировать усилия различных институтов общества вокруг ключевой государственной задачи – проведения открытого и содержательного общенационального диалога о будущем страны.





Фото: Общенациональная коалиция

В ходе мероприятия также выступили депутаты Мажилиса Асхат Аймагамбетов, Ирина Смирнова, Жанарбек Ашимжан, Екатерина Смолякова, государственный и общественный деятель Жаксыбек Кулекеев, президент Международного фонда защиты свободы слова "Әділ сөз" Карлыгаш Джаманкулова, депутат Мангистауского областного маслихата Аят Сугирбай, журналист Нурбек Матжани.



В завершение участники заседания подчеркнули, что работа коалиции не завершается. Принятие Конституции – это начало нового этапа в новейшей истории страны. Все организации, вошедшие в коалицию, продолжат работать по практической реализации новелл Основного закона, помогая людям глубже понимать их смысл и возможности, которые они открывают для общества. Члены коалиции призвали всех казахстанцев принять участие в предстоящем референдуме, подчеркнув, что от голоса каждого гражданина зависит будущее страны и дальнейшее развитие Справедливого и Прогрессивного Казахстана.





Фото: Общенациональная коалиция

Пресс-служба Общенациональной коалиции



Фото: Әли Ғалым, Талгат Таныбаев

Изготовлено: ТОО "AMANAT MEDIA GROUP"

Заказчик: Оспанов М.Ж.

Оплачено из средств ОО "Партия "AMANAT"