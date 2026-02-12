Ведущие общественные силы страны объединились в Коалицию в поддержку новой Конституции

Сегодня, 12 февраля, в столице ведущие общественно-политические силы страны объединились в Общенациональную коалицию "За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!".

В ее состав вошли представители от пяти ведущих политических партий и более 300 общественных организаций, представляющих интересы миллионов граждан.

Участники заседания единогласно отметили, что проект Новой Конституции станет фундаментом для построения сильного и справедливого Казахстана, кардинально перезагружая всю архитектуру политической системы под новые запросы общества. Это обеспечит устойчивую работу всех ветвей власти и расширит участие граждан в управлении государством, обеспечивая дальнейшее устойчивое развитие страны.

Как отметил спикер Мажилиса, руководитель Общенациональной Коалиции Ерлан Кошанов, новая Конституция – это по-настоящему исторический документ, который способен сплотить народ и поднять национальный дух. В ней отдается приоритет, прежде всего, личности, главным богатством государства становятся не ресурсы земли, а образованная молодежь. Это главная нить всех президентских преобразований, которая теперь закрепляется на самом высшем конституционном уровне.

"Новая Конституция Казахстана – кульминация этих фундаментальных реформ. Плод многолетних искренних размышлений нашего президента. Исторический документ, отражающий потребности, желания и чаяния народа. Поэтому есть все основания утверждать, что новая Конституция была написана вместе с народом и является поистине Народной Конституцией. Мы должны оставить будущим поколениям процветающий и справедливый Казахстан, которым будет гордиться каждый гражданин. Именно эта высокая мечта объединяет всех нас. Давайте вместе с президентом достигнем этой цели – к справедливому и прогрессивному Казахстану", – сказал он.

В своем выступлении государственный советник Ерлан Карин отметил значимость Новой Конституции.

Фото: Али Галым

"Казахстан ясно обозначает стремление стать в будущем страной образованных, опирающихся на достижения науки и инновации граждан, а также нацеленной войти в число технологически развитых государств мира. Поэтому это Конституция, которая даст новый импульс развитию страны", – сказал он.

В ходе заседания также выступили председатель партии "Ауыл" Серик Егизбаев, глава Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев, председатель партии "Respublica" Айдарбек Ходжаназаров, руководитель фракции Народной партии Казахстана в Мажилисе Магеррам Магеррамов, депутаты Мажилиса, члены фракции партии "AMANAT" Ерлан Саиров, Унзила Шапак и Сергей Пономарев.

Фото: Али Галым

Своими позициями также поделились президент АО "АгромашХолдинг KZ" Динара Шукижанова, председатель Республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев, политолог Марат Шибутов, президент международного общества "Қазақ тілі" Рауан Кенжеханулы.

Участники встречи отметили, что проект новой Конституции соответствует стратегическому курсу страны, направленному на дальнейшую модернизацию политической системы, укрепление социальных гарантий, поддержку предпринимательства, развитие науки, культуры и национальных ценностей. Подчеркивалось, что предлагаемые изменения формируют более устойчивую и эффективную модель государственных институтов, ориентированную на долгосрочный рост благополучия граждан.

Фото: Али Галым

Кроме того, было акцентировано внимание на том, что страна уже прошла значительный путь институциональных преобразований: укрепляется формула "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство", работает Конституционный суд, возвращаются незаконно выведенные активы, усиливается принцип справедливого распределения национальных ресурсов. Все эти решенияоснованы на ценностях справедливости, равенства и ответственности перед будущими поколениями.

Было подчеркнуто, что новый Основной закон стал ответом на глубокие изменения в обществе и формирование нового поколения граждан с иным мировоззрением и более высокими требованиями к государству. В центре этих ожиданий – запрос на честность, верховенство закона, уважение человеческого достоинства и реальные гарантии прав человека. Новая Конституция четко и однозначно отвечает этим общественным требованиям.

Фото: Али Галым

Также было отмечено, что проект Основного закона готовился в открытом и широком диалоге с обществом. Работа Конституционной комиссии велась публично, в прямом эфире, с постоянной обратной связью. За это время поступило 10 тысяч предложений и обращений от граждан, экспертов, профессиональных сообществ и представителей различных сфер, каждое из которых было рассмотрено и учтено при подготовке документа.

Все выступающие заявили о важности объединения всех передовых сил общества в этот решающий момент для продвижения среди широких слоев населения исторический значимости принятия Новой Конституции.

В состав Коалиции вошли центральные и региональные структуры политических партий, республиканские общественные объединения, депутаты Парламента и маслихатов, представители научного и экспертного сообщества, деятели культуры и спорта, профсоюзные организации, отраслевые ассоциации и молодежные объединения.

В ближайшее время члены Коалиции приступят к разъяснительной работе в регионах. Планируется проведение встреч с трудовыми коллективами, экспертным сообществом и жителями, включая посещение отдаленных населенных пунктов, с целью обеспечения открытого диалога и информированного участия граждан в предстоящем референдуме. Важен голос каждого казахстанца.