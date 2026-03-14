События

В Мангистау в честь праздника "Амал" запустили бесплатные автобусные маршруты

автобусы, парк, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 14:23 Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
В Мангистауской области 14 и 15 марта 2026 года для пассажиров запустили бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает Центр общественных коммуникаций.

По информации областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, инициатива реализована в честь праздника "Амал".

В эти дни жители и гости региона могут пользоваться автобусами без оплаты проезда.

Бесплатный проезд действует на внутрирайонных маршрутах в районах Бейнеу, Тупкараган, Каракия, Мунайлы и Мангистау, а также на городских маршрутах в Актау и Жанаозен.

Отмечается, что автобусы уже курсируют по маршрутам, обеспечивая жителям удобное и доступное передвижение в праздничные дни.

При этом бесплатный проезд не распространяется на межрайонные рейсовые маршруты, соединяющие областной центр с районными центрами.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
