В Мангистау в честь праздника "Амал" запустили бесплатные автобусные маршруты
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
В Мангистауской области 14 и 15 марта 2026 года для пассажиров запустили бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает Центр общественных коммуникаций.
По информации областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, инициатива реализована в честь праздника "Амал".
В эти дни жители и гости региона могут пользоваться автобусами без оплаты проезда.
Бесплатный проезд действует на внутрирайонных маршрутах в районах Бейнеу, Тупкараган, Каракия, Мунайлы и Мангистау, а также на городских маршрутах в Актау и Жанаозен.
Отмечается, что автобусы уже курсируют по маршрутам, обеспечивая жителям удобное и доступное передвижение в праздничные дни.
При этом бесплатный проезд не распространяется на межрайонные рейсовые маршруты, соединяющие областной центр с районными центрами.
