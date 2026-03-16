#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
486.2
557.82
6
События

Высокую поддержку новой Конституции среди казахстанцев подтвердили три экзитпола

Референдум, выборы , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 18:45 Фото: akorda.kz
На республиканском референдуме, согласно предварительным результатам, объявленным Центральной комиссией референдума, 87,15% казахстанцев проголосовали за изменения, а явка на референдуме составила 73,12%. Эти данные подтвердили сразу три экзитпола, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации экзитполов, проведенных несколькими социологическими компаниями, большинство казахстанцев поддержали предложенные изменения. Это подтверждают следующие данные:

  • согласно исследованию Института евразийской интеграции, за принятие новой Конституции проголосовали 86,7% из 30 тыс. опрошенных граждан при предполагаемой явке 75,3% (погрешность ±1%);
  • по данным опроса Института комплексных социальных исследований "Астана Социс-А", поддержку выразили 87,4% участников голосования при явке 73,8% (погрешность ±1,5%);
  • близкие результаты показал и экзитпол Института общественной политики: 88,6% респондентов поддержали новую Конституцию при предполагаемой явке 72,1%. В опросе приняли участие 24 тыс. человек.

Результаты трех экзитполов демонстрируют поддержку новой Конституции на уровне около 87-89%. Это говорит о высокой степени совпадения оценок различных социологических служб и позволяет рассматривать результаты референдума как устойчивый выбор казахстанцев.

"Результаты социологического опроса Института демократии показали, что общество поддержало не только юридические изменения, но и принципы, которые определяют будущее страны", – отмечается в информации.

Согласно результатам опроса, общество поддерживает принципы, определяющие будущее страны. В частности, первое место занимает конституционализация принципа уважения к природе.

"86,5% казахстанцев полностью поддерживают эту норму, еще 8,5% респондентов скорее поддерживают ее. В совокупности это 95% общественной поддержки. Результаты опроса показывают, что экологическая ответственность постепенно становится поведенческой нормой для казахстанцев", – говорится в результатах опроса.

Вторая идея по уровню поддержки относится к закреплению в новой Конституции ценностей культуры, образования, науки и инноваций. 78,6% граждан полностью поддерживают эту норму, а 13% респондентов – скорее поддерживают ее. В сумме это более 91% населения.

"В обществе все очевиднее проявляется сдвиг, когда будущее страны связывают не только с экономическими ресурсами, но прежде всего с человеческим капиталом: образованием, знаниями, научными исследованиями и инновациями", – говорится в информации по итогам исследования.

Третье положение касается защиты персональных данных граждан в цифровой среде. 77,7% казахстанцев полностью поддерживают закрепление этой нормы, еще 12,2% респондентов скорее поддерживают ее. Совокупная поддержка достигает почти 90%.

Отмечается, закрепление такой нормы в Конституции можно рассматривать как важный сигнал технологическим компаниям и инвесторам по всему миру: Казахстан намерен строить цифровое развитие на основе современных стандартов защиты прав человека.

Через эти нормы формируется новая формула развития Казахстана: экология, знания и цифровые права.

Также этот соцопрос фиксирует факт роста доверия к профессиональным знаниям. Респондентам был задан вопрос: "Мнение каких групп по конституционной реформе для вас важно?" Каждый третий казахстанец (31,6%) назвал юристов как профессиональную группу, мнению которой он доверяет. Еще одной значимой и новой группой доверия стало экспертное сообщество, в ряду которых политологи, социологи и аналитики (23,1%).

Эти данные подчеркивают существенный сдвиг в сознании общества. Очевидно, что сегодня все больше казахстанцев ориентируются уже на профессиональные знания и экспертную компетентность.

Еще одно наблюдение касается уровня доверия к институтам власти. Данные опросов показывают стабильно высокий уровень доверия президенту Казахстана – около 86%. Конституционная реформа, будучи инициативой главы государства, сделала предметом широкой дискуссии такие вопросы современной повестки, как экологическая устойчивость, развитие науки и инноваций и цифровые права граждан. Поэтому высокий уровень доверия можно рассматривать и как поддержку курса изменений.

Рассматривать эти оценки важно в более широком контексте того, как казахстанцы оценивают развитие страны. На вопрос: "По вашему мнению, Казахстан развивается в правильном или неправильном направлении?" большинство граждан дали позитивную оценку. 30,6% считают, что страна однозначно развивается в правильном направлении, еще 47,8% полагают, что она скорее движется в правильном направлении. В сумме это составило 78,4% положительных оценок.

Резюмируя, можно добавить, что обсуждение новой Конституции стало обсуждением того, какой страной хочет быть в XXI веке Казахстан. И ответы респондентов звучали достаточно четко: это страна, где экологическая ответственность становится общественной нормой. Страна, где образование, наука и инновации рассматриваются как главный ресурс развития. А также страна, где права человека защищены не только в физическом, но и в цифровом пространстве.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Результаты экзитпола: Токаев поздравил всех с принятием новой Конституции
Референдум по новой Конституции: алматинцы показали наибольшую явку за последние 5 лет
Более 90% граждан Узбекистана поддержали изменения в Конституцию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Как "Елимай" дважды упустил победу над "Алтаем" в матче КПЛ (видео)
На 30% повысится зарплата тренеров ДЮСШ в Казахстане
"Барыс" назвал состав на матч с "Адмиралом" в КХЛ
Неожиданным исходом обернулся матч КПЛ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: