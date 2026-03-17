Итоги референдума: 7,9 млн казахстанцев проголосовали за новую Конституцию

Председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) Нурлан Абдиров на брифинге 17 марта 2026 года огласил результаты голосования на республиканском референдуме по проекту новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Абдиров отметил, что результаты голосования на референдуме устанавливаются Центральной комиссией референдума на основании результатов голосования, представленных территориальными комиссиями референдума.

Он напомнил, что голосование проходило на 10 388 участках референдума во всех регионах страны и за рубежом.

"На основе данных, полученных от областных комиссий и комиссий городов Астаны, Алматы и Шымкента, Центральная комиссия референдума установила окончательные результаты голосования на республиканском референдуме. Общее число граждан, обладающих правом голоса, составило 12 482 613 человек. В референдуме приняли участие 9 127 192 человека, или 73,12% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Число граждан, проголосовавших за положительное решение вынесенного на референдум вопроса о принятии новой Конституции РК, составило 7 954 667 человек, или 87,15% от принявших участие в голосовании", – озвучил Нурлан Абдиров.

Ранее член Центральной комиссии референдума Азамат Айманакумов отметил, что референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше. В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум. Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции.