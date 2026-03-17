Кюй "Шернияз" и песня "Наурыз" прозвучали в исполнении 5 тысяч музыкантов в Астане
В Астане в честь праздника Наурыз было представлена уникальная музыкальная композиция, в которой соединились казахские мелодии и звучание традиционных музыкальных инструментов. Проект стал отражением богатого музыкального наследия казахского народа и глубоких корней национального искусства.
В музыкальной композиции прозвучали древние инструменты, занимающие особое место в национальной культуре: уілдек, керней, тастауық, сазсырнай, жетіген, дауылпаз, дабыл и шаңқобыз.
Фото: акимат города Астаны
Сформировавшиеся на протяжении веков, эти инструменты передают духовный мир народа, звучание бескрайней степи и красоту традиционного искусства.
Во время мероприятия более 5 тысяч участников одновременно исполнили легендарный кюй казахского музыкального наследия "Шернияз", а также песню "Наурыз", создав атмосферу единства и настоящего праздника. Совместное выступление такого количества участников стало символом уважения к национальному искусству и преемственности традиций.
Дирижерами исполнения выступили народный артист Республики Казахстан, выдающийся кюйши и дирижер Айткали Жайымов, заслуженный деятель Казахстана Дархан Рахимгалиев и лауреат международных конкурсов Адилет Азбаев.
Инициатива была реализована при поддержке акимата города Астаны на площадке Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. В проекте приняли участие художественные коллективы, подведомственные Управлению культуры города Астаны, президентский оркестр Службы государственной охраны, коллективы "Qazaqconcert" имени Розы Баглановой, образцово-показательный оркестр Национальной гвардии, оркестр Национального военно-патриотического центра, а также учащиеся общеобразовательных учреждений.
Проект стал ярким отражением духа праздника Наурыз и позволил широко представить уникальность музыкального и культурного наследия казахского народа.