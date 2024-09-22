12 тысяч человек в Астане исполнили известную казахскую песню о мамах

12 тысяч человек в Астане хором исполнили одну из самых знаменитых казахских песен, посвященных матерям. Трогательным видео поделился столичный акимат, сообщает Zakon.kz.

Композицию Марата Омарова "Анашым" спели зрители и участники молодежного фестиваля You Fest, которые собрались на столичной "Барыс Арене".

"Популярная и давно всеми знакомая песня Марата Омарова была посвящена всем мамам, и весь зал объединился в одном порыве, создавая незабываемую атмосферу единства и гордости за родную культуру", – прокомментировали кадры в акимате.





30 августа 2024 года сто детей-домбристов в Павлодаре исполнили кюи с ортеке и установили рекорд, который вошел в казахстанский аналог Книги Гиннесса.