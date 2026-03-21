Народная Конституция стала главным документом Сильного Казахстана – Токаев

Касым-Жомарт Токаев считает, что Основной закон страны был принят в условиях беспрецедентных исторических и геополитических вызовов. Поэтому можно смело утверждать, что он стал своего рода символом созидательного духа нашего народа, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что в нынешней нестабильной геополитической обстановке, в условиях разрастающихся конфликтов и войн новая Конституция стала продолжением и новым воплощением таких фундаментальных документов, как "Қасым ханның қасқа жолы" ("Светлый путь хана Касыма"), "Есім ханның ескі жолы" ("Исконный путь хана Есима") и "Жеті Жарғы" хана Тауке.

"Мы приняли Основной закон в условиях беспрецедентных исторических и геополитических вызовов. Он стал своего рода символом созидательного духа нашего народа. Поэтому есть все основания назвать Народную Конституцию главным документом Сильного, Прогрессивного и Передового Казахстана. Главная цель Основного закона – сохранение Независимости, Суверенитета, территориальной целостности страны, а также защита прав и свобод граждан", – сказал глава государства.

Наряду с этим, продолжил Касым-Жомарт Токаев, в соответствии с Конституцией развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций, а также обеспечение принципа Закона и Порядка, поощрение трудолюбия и бережное отношение к природе признаны в качестве стратегических направлений деятельности государства.

"Впервые в истории страны наряду с Государственным флагом, гимном и гербом национальная валюта была отражена и утверждена в Конституции как один из символов государства. Наряду с этим труд волонтеров также получил отражение в Конституции", – добавил президент.

Вместе с тем глава государства уверен, что без неукоснительного соблюдения законов и общественного порядка никакие реформы в нашей стране не будут успешно реализованы.

"Почему я часто говорю об обязательном соблюдении принципа Закона и Порядка? Потому что без неукоснительного соблюдения законов и общественного порядка никакие реформы в нашей стране не будут успешно реализованы. В конце концов, это закон жизни. Прогресс не может быть достигнут в странах, где существует внутригосударственная нестабильность и где институты власти подвергаются необоснованной, несправедливой критике и нападкам. В этой связи я прекрасно понимаю, что общественная жизнь в нашей стране должна развиваться естественным, эволюционным путем. Мы ни в коем случае не должны допустить застоя. Поэтому в 2022 году в Конституцию была внесена поправка об избрании президента на однократный семилетний срок. Был введен запрет близким родственникам президента занимать государственные должности, а также посты в национальных компаниях". Касым-Жомарт Токаев

Новая Конституция включает положения о том, что руководители конституционных и правоохранительных органов будут избираться на один срок. Можно сказать, что подобных положений нет в конституциях других стран, добавил глава государства.

"Я возлагаю большие надежды на Халық Кеңесі, который будет учрежден в качестве нового консультативного органа. Эта структура будет обсуждать наиболее актуальные вопросы общественно-политической жизни, а также вносить законопроекты на рассмотрение Курултая, то есть Халық Кеңесі будет иметь право законодательной инициативы". Касым-Жомарт Токаев

21 марта 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил перед общественностью Туркестанской области.