21 марта 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил перед общественностью Туркестанской области. Глава государства отметил значимость областного центра – города Туркестан, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что относится к Туркестану с особыми чувствами:

"Сегодня я прибыл в Туркестан – золотую колыбель нашего народа. Вы знаете, что я отношусь к этому городу с особыми чувствами: именно сюда я совершил свою первую поездку в качестве главы государства. Туркестан – это священная обитель братских тюркских народов. Это сакральное место, в котором нашли отражение наша национальная самобытность, несгибаемый дух, уникальная культура и традиции. Великое наследие Ходжи Ахмеда Яссауи – духовное сокровище этого древнего города. Мавзолей выдающегося духовного наставника служит символом нерушимого единства тюркского мира. Здесь обрели вечный покой великие личности, чьи имена золотыми буквами вписаны в нашу летопись". Касым-Жомарт Токаев

Токаев также подчеркнул, что в Туркестанской области принимались судьбоносные решения, определившие будущее нации:

"Мы всегда должны помнить о том, что Туркестан был одним из ключевых политических центров Казахского ханства, в котором принимались судьбоносные решения, определившие будущее нации. Триста лет назад на земле Ордабасы прошел великий Курултай, оказавший исключительное влияние на историю страны. Тогда лучшие представители всех трех жузов объединились под единым знаменем. Благодаря этому наши доблестные предки одержали победу в Аныракайской битве и защитили народ от нависшей над ним угрозы. Эти традиции сплоченности и героизма никогда не прерывались. Мы продолжаем этот исторический путь, проводя важные мероприятия, объединяющие представителей всего нашего народа. Как известно, второе заседание Национального курултая прошло именно в Туркестане. Здесь я впервые представил концепцию "Адал азамат" ("Ответственный гражданин")", – сказал президент.

Глава государства сообщил, что в середине мая в Туркестане запланирована встреча на высшем уровне лидеров Организации тюркских государств.

"В условиях нынешней нестабильной ситуации в мире это международное мероприятие приобретает особое значение. Правительство и акимат должны уделить первостепенное внимание качественной организации этого саммита". Касым-Жомарт Токаев

Президент высоко оценил динамику развития области:

"Сохранение уникального облика древнего города, защита культурного наследия и устойчивое развитие области входят в число приоритетных задач для всей страны. Как Глава государства я уделяю этим вопросам особое внимание. Год назад был законодательно закреплен особый статус Туркестана. Сегодня можно с уверенностью сказать, что темпы развития региона в целом хорошие, проводится большая работа. Аким Нуралхан Кушеров активно осуществляет свою деятельность, он владеет ситуацией на местах, уверен, что он добьется положительных результатов", – отметил Токаев.

В прошлом году, со слов президента, рост экономики региона составил около 14%. Положительная динамика наблюдается во всех отраслях. Налоговые поступления впервые превысили 1 трлн тенге. В регион привлечено 1,7 трлн тенге инвестиций.

"По данным Правительства, большинство населенных пунктов обеспечено чистой питьевой водой, однако в некоторых районах сохраняются определенные проблемы. Профильное министерство совместно с акиматом должны в краткие сроки решить все вопросы. Что касается газоснабжения, то им охвачено около 90% населения области. Кроме того, в области открыто 83 социальных объекта. В рамках национального проекта "Келешек мектептері" построено 16 новых учебных заведений. В сельской местности введено в эксплуатацию 35 объектов здравоохранения".

Президент поручил ускорить строительство газоэлектростанции в регионе:

"Были выделены значительные средства на модернизацию ТЭЦ города Кентау, ремонт которой не проводился более 70 лет. Еще один важный вопрос. Необходимо ускорить строительство в регионе газоэлектростанции, работы по возведению которой затянулись. Поручаю Правительству и "Самрук Казыне" взять эту ситуацию под жесткий контроль. В области открываются различные промышленные предприятия, что позволяет создавать тысячи рабочих мест. Все это плоды реальной работы. Я всегда подчеркиваю: если будут сильными регионы – будет крепким и государство. Эта основная формула нашего успеха. Поэтому укрепление региональной экономики и повышение благосостояния народа остаются нашими главными стратегическими целями".

Также глава государства заявил, что мы обрели новую Конституцию, получившую всенародную поддержку:

"Как вам известно, Казахстан вступил в эпоху коренных преобразований. Мы вместе, как единая нация, успешно осуществляем конституционную реформу, которая имеет особое историческое значение. Убежден, что ее влияние на развитие страны будет исключительно важным. Поэтому иностранные лидеры, политики и эксперты с большим интересом наблюдают за нашей конституционной реформой. По их мнению, избрав новые подходы к конституционной реформе, осуществляя масштабные изменения, преобразуя сущность и содержание Конституции, Казахстан кардинально обновляет основы своего государственного устройства. На общенациональном референдуме граждане сделали свой исторический выбор во имя светлого будущего страны. Мы обрели новую Конституцию, получившую всенародную поддержку. Конституция – это фундаментальный документ, ориентир, определяющий будущее государства, цели и задачи национального развития. Это в полной мере признала и вся мировая общественность".

Президент выразил глубокую признательность всем соотечественникам, которые активно участвовали в референдуме:

"Отрадно, что граждане приняли самое активное участие в референдуме. Также очень важно, что это голосование убедительно продемонстрировало нашу солидарность. Мы на деле почувствовали силу патриотического духа нашего народа. Жители Туркестана никогда не остаются в стороне от государственных дел и оказывают широкую поддержку реформам. И в этот раз регион показал пример высокой сплоченности: Туркестан вошел в число самых активных областей. 92,21% проголосовавших жителей поддержали Новую Конституцию, за что я искренне благодарен. Находясь на священной земле Туркестана, выражаю глубокую признательность всем соотечественникам, которые не остались равнодушными к судьбе государства".

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения:

"Как известно, в начале этой недели я скрепил своей подписью Конституцию и подписал Указ о мерах по реализации ее положений. С 1 июля Новая Конституция официально вступает в силу. Отныне мы будем ежегодно всенародно праздновать День Конституции в качестве государственного праздника 15 марта, в день проведения референдума. Общенациональное голосование ярко высветило активность, новаторство и зрелость нашей молодежи. Представители нового поколения сделали свой выбор, будучи ответственными, прогрессивными и творческими гражданами своей страны. Новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения, можно сказать, что этот документ ориентирован на молодежь. Основной закон станет верным путеводителем для молодых людей. Созидательная сила Новой Конституции раскроется благодаря участию в ее реализации молодежи".

Только поколение, которое искренне радеет за свою страну, сможет внести неоценимый вклад в процветание Казахстана, уверен президент.

"Сегодня в Туркестанской области проживает около 700 тысяч молодых граждан – это треть всего населения региона. Можно с уверенностью сказать, что насколько глубока история этого священного места, настолько же светлым будет его будущее. Находясь в регионе, где проживает много наших юных соотечественников, я хотел бы еще раз повторить: как Президент я верю в нашу молодежь, в ее знания, способности и энергию. Только поколение, которое искренне радеет за свою страну, сможет внести неоценимый вклад в процветание Казахстана. Будущее государства – в руках патриотичной, созидательной и ответственной молодежи. В этом нет никакого сомнения. Настоящий патриот – это тот, кто добросовестно и честно выполняет свою работу. Достаток, обретенный честным трудом, всегда будет благодатным. Ленивые и бездеятельные люди никогда не смогут стать подлинными патриотами. Нашему обществу нужны не декларации и пустые разговоры, а реальные дела. Патриотизм – это не звонкие речи и красование перед людьми, это, прежде всего, конкретные дела, приносящие пользу стране, демонстрирующие верность Родине".

Глава государства заявил, что трудолюбие должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера"

"Во всех сферах, в том числе в детских садах, школах, университетах, научных институтах, медицине, промышленности, торговле и сфере услуг, не говоря уже о государственной и военной службе, главными ценностями должны быть честный труд и добросовестность. С этой целью прошлый год мы посвятили популяризации и чествованию рабочих профессий. Это должно быть не просто очередной кампанией, а частью государственной идеологии, поэтому мы должны постоянно заниматься этой деятельностью. Не бывает плохой работы. Нельзя стыдиться честного труда. Любая работа достойна уважения. Эту мудрость должны хорошо усвоить все молодые люди. Трудолюбие должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера, без этого невозможны развитие и прогресс. Прогресс не приходит в нашу страну как почетный гость по особому приглашению и не достается нам в качестве ценного подарка. Для достижения прогресса все общество должно слаженно работать как единая команда. Более того, прогресс и развитие – это не только достижения в высоких технологиях или науке, это результат коллективной упорной работы во всех областях".

Несмотря на любые преграды и трудности, мы обязаны уверенно двигаться только вперед, заявил Токаев:

"Как гласит Преамбула нашего обновленного Основного закона, мы приняли Народную Конституцию, сознавая высокую ответственность перед будущими поколениями. Это лишь начало долгого пути. Несмотря на любые преграды и трудности, мы обязаны уверенно двигаться только вперед. Историческая судьба нашего народа – в наших руках. У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Откровенно говоря, развитие и подъем Казахстана не нужны никому, кроме нас самих. Поэтому нынешнее поколение должно прилагать все усилия во имя светлого будущего нашей Родины. Вам хорошо известно, что прошлое казахского народа содержит немало тяжелых и трагических страниц. Но в наше время нет необходимости вновь и вновь возвращаться к этой теме, сгущать темные краски, погружаться в скорбь".

Президент отметил, что наш народ должен уверенно смотреть в будущее, менять свое бытие и приводить свою жизнь в соответствие с требованиями времени прогресса.

"Народ, живущий печалями прошлого, никогда не станет счастливым и успешным. Таков закон жизни, такова истина. Необходимо приобщать молодежь к высоким технологиям и технике, потому что именно техника и передовые технологии, включая искусственный интеллект, служат ключом к развитию современного государства. Сплотившись как единая нация, мы, безусловно, одержим победу в этом великом историческом походе. Это наша важнейшая задача, наша миссия".

Президент: "Построение правового государства было заветной мечтой наших предков"

"Перед нами стоят очень высокие и сложные цели. Благодаря упорному труду мы непременно достигнем намеченных целей, в этом не должно быть никаких сомнений. На рассмотрение Парламента в ближайшее время будет внесено пять новых конституционных законов – о Президенте, Курултае, Халық Кеңесі, а также статусе столицы и административно-территориальном устройстве страны. Через такие институты, как Курултай и Халық кеңесі, будет выстроена прогрессивная модель народовластия. Глубокое символическое значение имеет то, что в год 300-летия Курултая в Ордабасы, сыгравшего особую роль в нашей истории, обновленный Основной закон возрождает Курултай. Также предстоит внести поправки в 8 конституционных законов и свыше 60 законов, в том числе в ряд кодексов. Все это, несомненно, окажет значительное влияние на наше будущее. Испокон веков жизнь казахского общества регулировалась уникальными законами Великой степи. Мы хорошо знаем, что построение правового государства было заветной мечтой наших предков".

Глава государства: "Есть все основания назвать Народную Конституцию главным документом Сильного, Прогрессивного и Передового Казахстана":

"В нынешней нестабильной геополитической обстановке, в условиях разрастающихся конфликтов и войн, наша Новая Конституция стала продолжением и новым воплощением таких фундаментальных документов, как "Қасым ханның қасқа жолы" ("Светлый путь хана Касыма"), "Есім ханның ескі жолы" ("Исконный путь хана Есима") и "Жеті Жарғы" хана Тауке. Мы приняли Основной закон в условиях беспрецедентных исторических и геополитических вызовов. Он стал своего рода символом созидательного духа нашего народа. Поэтому есть все основания назвать Народную Конституцию главным документом Сильного, Прогрессивного и Передового Казахстана. Главная цель Основного закона – сохранение Независимости, Суверенитета, территориальной целостности страны, а также защита прав и свобод граждан. Наряду с этим, в соответствии с Конституцией, развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций, а также обеспечение принципа Закона и Порядка, поощрение трудолюбия и бережное отношение к природе признаны в качестве стратегических направлений деятельности государства. Впервые в истории страны наряду с Государственным флагом, гимном и гербом национальная валюта была отражена и утверждена в Конституции как один из символов государства. Наряду с этим труд волонтеров также получил отражение в Конституции".

Президент также отметил, что без неукоснительного соблюдения законов и общественного порядка никакие реформы в нашей стране не будут успешно реализованы:

"Почему я часто говорю об обязательном соблюдении принципа Закона и Порядка? Потому что без неукоснительного соблюдения законов и общественного порядка никакие реформы в нашей стране не будут успешно реализованы. В конце концов, это закон жизни. Прогресс не может быть достигнут в странах, где существует внутригосударственная нестабильность и где институты власти подвергаются необоснованной, несправедливой критике и нападкам. В этой связи я прекрасно понимаю, что общественная жизнь в нашей стране должна развиваться естественным, эволюционным путем. Мы ни в коем случае не должны допустить застоя. Поэтому в 2022 году в Конституцию была внесена поправка об избрании президента на однократный семилетний срок. Был введен запрет близким родственникам президента занимать государственные должности, а также посты в национальных компаниях. Новая Конституция включает положения о том, что руководители конституционных и правоохранительных органов будут избираться на один срок. Можно сказать, что подобных положений нет в конституциях других стран. Я возлагаю большие надежды на Халық Кеңесі, который будет учрежден в качестве нового консультативного органа. Эта структура будет обсуждать наиболее актуальные вопросы общественно-политической жизни, а также вносить законопроекты на рассмотрение Курултая, то есть Халық Кеңесі будет иметь право законодательной инициативы".

Президент: "Главной движущей силой передовых стран являются образованные, интеллектуальные, трудолюбивые и усердные граждане":

"Я хотел бы затронуть еще один важный вопрос. По мнению экспертов, в эпоху искусственного интеллекта численность населения не будет играть роль решающего фактора. Соответственно, ключевое значение будут играть не количество людей, а их знания и способности. Поэтому всем нам, прежде всего, Правительству, следует уделить особое внимание сфере образования. Все развитые страны широко привлекают высококвалифицированных, талантливых людей, ученых, особенно молодежь, и создают для них благоприятные условия. В конце концов, главной движущей силой передовых стран являются образованные, интеллектуальные, трудолюбивые и усердные граждане. Это очевидно. Если мы тоже хотим добиться прогресса, мы должны эффективно реализовывать такую политику. Нам необходимо максимально повысить качество человеческого капитала. Это требование эпохи конкуренции, беспрецедентное новое явление. Мы должны осознанно подойти к этим тенденциям и быть готовыми к ним".

В Основном законе четко прописано, что граждане Республики Казахстан обязаны заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, а также беречь памятники истории и культуры, отметил, президент.

"Считаю, что для жителей Туркестана, где сосредоточено немало исторических объектов эта новая конституционная норма имеет особое значение. Национальная идентичность и самобытная культура – это тот фундамент, без которого невозможно построить прогрессивное государство. Сплотившись как единый народ, руководствуясь новой Конституцией, мы должны продолжить работу по укреплению нашей государственности".

В ближайшее время появится орден Ходжи Ахмеда Яссауи в перечене государственных наград:



"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поднять еще один важный вопрос. На одном из заседаний Национального курултая я говорил о знаменитом Ходже Ахмеде Яссауи. Этого всемирно известного мыслителя мы все должны воспринимать, прежде всего, как выдающегося представителя казахского народа. Нам необходимо широко популяризировать его наследие во всех уголках мира, особенно в крупных странах, но, прежде всего, нам нужно познакомить с его творчеством наших соотечественников. Необходимо посвятить этой исторической личности высококачественные книги и фильмы, а также организовать во всех регионах чтения, посвященные уникальному интеллектуальному наследию Ходжи Ахмеда Яссауи. В ближайшее время я подпишу Указ о включении ордена Ходжи Ахмеда Яссауи в перечень государственных наград. Эта высокая награда будет присуждаться известным отечественным и зарубежным ученым, государственным и общественным деятелям. Считаю, что этот орден должен обладать высоким статусом".

Касым-Жомарт Токаев обратился к странам, участвующим в военных конфликтах:

"Как вы знаете, в последнее время геополитическая обстановка в мире остается крайне сложной и нестабильной. Во многих странах обострились вооруженные конфликты и даже войны, которые оказывают негативное влияние на мировую экономику. Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке. Конфликт крайне обострился. На мой взгляд, в этом противостоянии в конечном итоге ни одно государство не сможет извлечь выгоду. Казахстан находится в регионе, где происходят столкновения. Поэтому с этой священной земли я хочу обратиться ко всем странам. Прежде всего, призываю прекратить вооруженные атаки на гражданские и экономические объекты. Затем необходимо сесть за стол переговоров. Казахстан не стремится к роли посредника в этой сложной ситуации, однако мы готовы предоставить свою площадку для мирных переговоров. Считаю, что такой диалог можно было бы организовать в Туркестане. Конечно, решение этого вопроса зависит от государств, непосредственно участвующих в конфликтах. Моя инициатива – это проявление доброй воли казахского народа. Пока не стало слишком поздно, необходимо прекратить военные действия и начать переговоры. В противном случае будет нарушена мирная жизнь многих народов, подорваны основы мировой стабильности, не говоря уже о наступлении глобального экономического кризиса".

Президент отметил социально-экономические достижения Казахстана:

"Несмотря на эти вызовы, преодолевая все трудности, мы уверенно движемся вперед. В прошлом году рост экономики страны составил 6,5%. Объем валового внутреннего продукта достиг 306 млрд долларов, при этом показатель на душу населения впервые преодолел отметку в 15 тысяч долларов. Это рекордный показатель для стран СНГ. Золотовалютные резервы страны оцениваются в 74 млрд долларов. Текущие показатели стали беспрецедентными за всю историю нашей Независимости. На Казахстан приходится 69% чистых иностранных инвестиций, привлеченных в страны Центральной Азии.Сегодня вклад малого и среднего бизнеса в национальную экономику составляет 40%. Средняя продолжительность жизни казахстанцев достигла 75,9 года. В этом году Казахстан войдет в топ-50 крупнейших экономик мира. Согласно данным МВФ, ожидается, что наша страна войдет в число 25 государств мира, вносящих наибольший вклад в развитие глобальной экономики. Благодаря сплоченности и трудолюбию нашего народа мы достигли огромных успехов. Однако на этом останавливаться нельзя".

Глава государства: "Мы реализуем поистине масштабные системные преобразования, чтобы превратить Казахстан в процветающую и прогрессивную страну"

"Сейчас не время для самоуспокоения. Растет мировая и региональная конкуренция. Для того, чтобы превратить Казахстан в процветающую и прогрессивную страну, мы реализуем поистине масштабные системные преобразования. Эта работа уже приносит ощутимые результаты. Например, за последние два года рост обрабатывающей промышленности превысил 6%. По данным Правительства, в прошлом году было открыто 190 предприятий, на которых занято свыше 22 тысяч человек. В 2025 году в сельскохозяйственной отрасли запущено 250 предприятий. Из государственного бюджета выделено более 1 трлн тенге на поддержку АПК. Столь мощной помощи аграрии не получали за все годы независимости".

Однако, добавил президент, Казахстану предстоит повысить эффективность сельского хозяйства. Требуется увеличить стоимость производимой продукции отрасли.

"В этом году реализуется 222 проекта по модернизации и строительству водохозяйственных объектов. Проводится реконструкция 37 тепловых электростанций. Также планируется ввести в строй новые ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. В текущем году будет модернизировано 440 подстанций и более 17 тысяч километров электросетей. В прошлом году было построено и отремонтировано 1500 километров железных дорог. Это также является рекордным показателем. В текущем году будет проложено и введено в эксплуатацию более 3700 километров новых железнодорожных путей".

Что касается автомобильных дорог, то в прошлом году ремонтные работы охватили в общей сложности 13 тысяч километров, в том числе 3 тысячи километров дорог местного значения.





"В этом году будет модернизировано еще 2300 километров местных дорог. В ближайшие три года в соответствие с нормативными требованиями будет приведено 32 тысячи километров трасс. Дороги – это вопрос исключительного стратегического значения. Очевидно, что наличие качественных дорог позволяет населению улучшать свой быт и развивать бизнес. Однако мы должны достичь еще более впечатляющих результатов. Глубоко убежден, что новая Конституция страны откроет новые горизонты для масштабных свершений и уверенного роста. Я искренне в это верю".

21 марта Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. Президент первым делом посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи.