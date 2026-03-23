Более 100 тысяч жителей вышли на "Тазару күні" в Карагандинской области
День чистоты прошел в рамках общенациональной инициативы "Таза Қазақстан". Во всех городах и районах волонтеры, студенты, трудовые коллективы и экоактивисты объединились вокруг идеи чистоты, ответственности и бережного отношения к окружающей среде.
К "Тазару күні" были приурочены экофестивали "Тазалық эстафетасы", "TazaLike", а также молодежная акция "Өзіңнен баста".
В Караганде около 3 тысяч человек вышли на уборку сквера на проспекте Нурсултана Назарбаева.
Акцию поддержали представители местной власти, а также молодежные и волонтерские организации.
В городе также очищали парки, скверы и общественные пространства.
В Темиртау в акции "Тазару күні" участвовали металлурги компании Qarmet – они провели уборку в центральных парках и на площадях города.
В Шахтинске волонтеры сделали акцент на помощи пожилым: в рамках акции "Ардагерім – Ардағым" они привели в порядок дворы одиноких пенсионеров.
В целом по области жители активно наводили порядок во дворах и общественных пространствах.
Дополнительно был запущен экологический челлендж "Чистый двор" – в течение месяца будут определять самые благоустроенные дворовые территории.