#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
482.33
557.57
5.74
События

Более 100 тысяч жителей вышли на "Тазару күні" в Карагандинской области

уборка улицы, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 12:39 Фото: акимат Карагандинской области
Более 100 тысяч жителей Карагандинской области приняли участие в экологической акции "Тазару күні", которая завершила декаду Наурызнама. В регионе очищено 1,5 тысячи гектаров территорий и вывезено около 30 тысяч тонн твердых бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

День чистоты прошел в рамках общенациональной инициативы "Таза Қазақстан". Во всех городах и районах волонтеры, студенты, трудовые коллективы и экоактивисты объединились вокруг идеи чистоты, ответственности и бережного отношения к окружающей среде.

Фото: акимат Карагандинской области

К "Тазару күні" были приурочены экофестивали "Тазалық эстафетасы", "TazaLike", а также молодежная акция "Өзіңнен баста".

Фото: акимат Карагандинской области

В Караганде около 3 тысяч человек вышли на уборку сквера на проспекте Нурсултана Назарбаева.

Акцию поддержали представители местной власти, а также молодежные и волонтерские организации.

В городе также очищали парки, скверы и общественные пространства.

В Темиртау в акции "Тазару күні" участвовали металлурги компании Qarmet – они провели уборку в центральных парках и на площадях города.

В Шахтинске волонтеры сделали акцент на помощи пожилым: в рамках акции "Ардагерім – Ардағым" они привели в порядок дворы одиноких пенсионеров.

Фото: акимат Карагандинской области

В целом по области жители активно наводили порядок во дворах и общественных пространствах.

Фото: акимат Карагандинской области

Дополнительно был запущен экологический челлендж "Чистый двор" – в течение месяца будут определять самые благоустроенные дворовые территории.

Айсулу Омарова
