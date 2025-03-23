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Пресс-релизы

150 деревьев высадили военнослужащие в Алматы в Тазару күні – День очищения

деревья, акция, экология, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 12:47 Фото: ВИИРЭиС
В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи прошел Тазару күні – День очищения. В экологической акции, приуроченной к событию, приняли участие более полутора тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащие, курсанты и солдаты срочной службы занимались озеленением и благоустройством территории института, а также прилегающих зон. В рамках экологической акции высадили около 150 деревьев и провели масштабную уборку.

Фото: ВИИРЭиС

Возглавил работы начальник института генерал-майор Нуртас Кабаков, который лично посадил первое дерево, подав пример подчиненным.

"Озеленение – это не только благоустройство города, но и забота о его будущем. Сегодня мы создаем зеленый щит, который будет радовать горожан долгие годы. Это не разовая акция – военнослужащие института регулярно участвуют в благоустройстве, высаживают деревья и ухаживают за ними", – подчеркнул он.

Фото: ВИИРЭиС

Фото: ВИИРЭиС

Курсанты и солдаты срочной службы с энтузиазмом включились в процесс.

"Посадка деревьев – это наш вклад в будущее. Мы высаживали саженцы вдоль одной из центральных улиц города, и уже через несколько лет они станут частью его зеленого облика. Каждый из нас несет ответственность за природу, и беречь окружающую среду – наша общая задача", – поделился курсант второго курса Ерасыл Аскербеков.

Стоит отметить, что личный состав Военного института традиционно участвует в озеленении и благоустройстве города, ухаживает за зелеными насаждениями, а также поддерживает мемориальные парки и скверы.

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Андрей Дюсупов
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