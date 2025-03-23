#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
502.83
545.37
5.95
События

Североказахстанцы провели экологические акции в рамках Тазару күні

экологическая акция в рамках Тазару күні в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 20:35 Фото: акимат СКО
23 марта в рамках декады Наурызнама отмечается Тазару күні – День очищения. Не остались в стороне и жители СКО.

В этот день экологические акции прошли и в районах области. Активное участие в экологических акциях приняли представители государственных органов, общественники, волонтеры, активисты и просто неравнодушные граждане. Жители сел очищали дворы, детские площадки, прилегающие территории, парки, скверы.

Фото: акимат СКО

"Все вместе убираем оставшийся снег, мусор собираем. После праздников тоже много что остается, приводим наше село в надлежащий вид. Это очень важная, полезная работа. Если не мы, то кто же тогда сделает Казахстан чище, красивее и лучше?" – сказал житель района Шал акына.

Фото: акимат СКО

В областном центре волонтеры и активисты молодежного ресурсного центра оказали адресную помощь одиноко проживающим пенсионерам, очистили их придомовые территории и помогли по дому.

"Я сама не могу этим заниматься, уже здоровье не позволяет. Хорошо, что пришли ребята, помогли. Очень рада, что не забывают о нас, что в нашем городе организовали такую замечательную акцию. Порядок – это всегда хорошо!" – поблагодарила жительница г. Петропавловска.

Фото: акимат СКО

Всего в рамках Тазару күні на территории региона провели более 150 экологических акций, которые охватили свыше 10 тысяч человек.

Напомним, праздничная декада Наурызнама стартовала в Казахстане с 14 марта. За эти 10 дней в СКО прошло более 700 мероприятий, посвященных празднованию Наурыз мейрамы, – концерты, благотворительные акции, творческие выставки, спортивные состязания и многое другое.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней
События
20:10, Сегодня
В Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение из-за сильных ливней
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: