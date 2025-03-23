Североказахстанцы провели экологические акции в рамках Тазару күні

23 марта в рамках декады Наурызнама отмечается Тазару күні – День очищения. Не остались в стороне и жители СКО.

В этот день экологические акции прошли и в районах области. Активное участие в экологических акциях приняли представители государственных органов, общественники, волонтеры, активисты и просто неравнодушные граждане. Жители сел очищали дворы, детские площадки, прилегающие территории, парки, скверы.

Фото: акимат СКО

"Все вместе убираем оставшийся снег, мусор собираем. После праздников тоже много что остается, приводим наше село в надлежащий вид. Это очень важная, полезная работа. Если не мы, то кто же тогда сделает Казахстан чище, красивее и лучше?" – сказал житель района Шал акына.

Фото: акимат СКО

В областном центре волонтеры и активисты молодежного ресурсного центра оказали адресную помощь одиноко проживающим пенсионерам, очистили их придомовые территории и помогли по дому.

"Я сама не могу этим заниматься, уже здоровье не позволяет. Хорошо, что пришли ребята, помогли. Очень рада, что не забывают о нас, что в нашем городе организовали такую замечательную акцию. Порядок – это всегда хорошо!" – поблагодарила жительница г. Петропавловска.

Фото: акимат СКО

Всего в рамках Тазару күні на территории региона провели более 150 экологических акций, которые охватили свыше 10 тысяч человек.

Напомним, праздничная декада Наурызнама стартовала в Казахстане с 14 марта. За эти 10 дней в СКО прошло более 700 мероприятий, посвященных празднованию Наурыз мейрамы, – концерты, благотворительные акции, творческие выставки, спортивные состязания и многое другое.