События

Необычная digital-юрта стала центром внимания в Костанае

люди, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 17:36 Фото: Allur
В Костанае на центральной площади прошли широкомасштабные торжества в честь Наурыз мейрамы, собравшие порядка 30 000 жителей и гостей города, сообщает Zakon.kz.

Праздничная программа включала массовые народные гулянья с концертами, театрализованными выступлениями и этногородком, где гостей встречали в юртах, угощали баурсаками и главным символическим блюдом праздника – наурыз коже, олицетворяющим достаток и благополучие в новом году.

На улицах работали более десятка национальных кухонь, проводились выставки ремесел, соревнования по традиционным видам спорта, а также тематические флешмобы и яркие культурные акции. Одним из ключевых событий стал фольклорно‑этнографический праздник "Бақ‑береке бастауы – әз Наурыз", посвященный обновлению и возрождению природы, когда жители участвуют в играх, обрядах и благословляют друг друга на благополучие.

Фото: Allur

Центральным объектом праздника стала Digital‑юрта завода Allur – одна из крупнейших в Казахстане. 18‑крылая юрта вместимостью до 150 человек объединила традиционный формат и современные технологии: здесь развернута интерактивная экспозиция, демонстрирующая путь от детского интереса к инженерии до высокотехнологичного производства.

Фото: Allur

Юрта была открыта для всех гостей праздника, где посетители могли познакомиться с зонами детского творчества, 3D-моделирования и робототехники, попробовать VR-сборку автомобилей, а также увидеть работу ситуационного центра с элементами искусственного интеллекта, обеспечивающего безопасность производства в реальном времени. Отдельное внимание привлекла зона ИИ, где создавались цифровые образы в национальном стиле. В рамках праздничного обхода экспозицию также посетил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Фото: Allur

Финальной точкой праздника стала инсталляция "Digital Baiterek" высотой около 3,5 метра: аким области принял участие в символической церемонии и повязал ленту желаний.

Предприятие отмечает, что проект отражает подход Allur – от подготовки будущих специалистов до внедрения передовых технологий в промышленности, гармонично сочетая богатые национальные традиции с инновациями современности.

Айсулу Омарова
