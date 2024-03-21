Жители Алматинской области пышно встретили весенний праздник Наурыз

Главное праздничное шествие, посвященное Наурыз мейрамы, в Алматинской области прошло на центральной площади города Конаев 21 марта. Целью этого шествия было продемонстрировать единство и сплоченность народа области, сообщает Zakon.kz.

В шествии участвовало около 3000 человек, каждый район представил свою уникальную тему, отражающую его историю и культуру.

Пестрые юрты, выставки, спортивные соревнования, игры и концерты порадовали всех жителей региона.

К примеру, Енбекшиказахский район славится сакскими курганами, знаменитым "Золотым человеком". Поэтому участники шествия одеты в сакскую одежду.

Первая импровизированная колонна Жамбылского района в образе батыров, таких как Қарасай, Наурызбай, акынов Сүйінбай, Жамбыл, в сопровождении 50 батыров и вереницей груженых верблюдов.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Вторая колонна Илийского района под названием "Салтанат", представляющая все элементы кочевников – шаңырақ, сундуки и многое другое.

Во главе третей колонны – Кегенский район с инсталляцией "Тайқазан", представляющий народную кухню.

Четвертая колонна под названием "Алтын көш" представляет Енбекшиказахский район с 51 воином на лошадях во главе с импровизированной сакской царицей Томирис.

Пятая колонна под названием "Жетіқазына" представлена Карасайским районом с культурой охотничьего промысла с тазы, тобетами, беркутами и национальным оружием.

"Келіншек көші" представлена Талгарским районом в виде колесниц с невестами и их приданым.

Седьмая колонна Балхашского района под названием "Ырысты" связана с образом Д.А. Конаева на ретроавтомобиле с открытым верхом.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

"Достық көші" представлена Уйгурским районом с инсталляцией тандырной печи и тележками, полными овощей и фруктов.

В конце колонны прошли представители сфер культуры, спорта, молодежи и Ассамблеи области.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

На центральной площади города колонну встретили представители города Конаев с национальными традициями под названием "Ата-дәстүр". Колонны не просто шли по улицам, а превращали свое шествие в яркое театрализованное представление.

"Дорогие земляки! В этом году праздник Наурыз выпадает на месяц священного поста. Желаю исполнения всего задуманного. Пусть Наурыз укрепит нашу дружбу и приведет к покорению великих вершин. В каждый дом принесет радость и много счастья! С праздником!" Аким Алматинской области Марат Султангазиев

Кульминацией празднования стало театральное представление под названием "Жаңа күн", раскрывающее историю и философию Наурыза, в котором приняли участие около 200 человек. В театрализованном представлении приняли участие известная певица Молдир Ауельбекова и этногруппа "Раббат".

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Насыщенная концертная программа с участием группы "Дос Мұқасан", певцов Абдижаппар Алкожи, Шаба Аденкула, Мираса и Куралай, Еркеша Хасена, Нурсултана Нурбердиева.