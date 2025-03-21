В СКО с размахом отпраздновали Наурыз мейрамы

Сегодня Северо-Казахстанская область широко отметила Наурыз мейрамы. Массовые торжества, ставшие кульминационным моментом 10-дневного Наурызнама, прошли на главной площади областного центра.

Выступая на заседании Национального курултая, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Наурыз – светлый и сакральный праздник, который способствует продвижению благородных и созидательных традиций.

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов на главной площади поздравил североказахстанцев с наступлением нового года, пожелав счастья, благополучия и процветания. Национальный праздник был украшен тематическими юртами, где жители и гости могли познакомиться с традициями и культурой казахского народа.

Фото: акимат СКО

Глава региона посетил различные праздничные площадки и юрты, посвященные творчеству ремесленников, а также юбилеям выдающихся личностей, таких как Сабит Муканов, Шокан Уалиханов и Смагул Садуакасов. В этноауле "Көшпенділер әлемі" была представлена культура и быт кочевников. Для детей организовали интерактивную площадку и спортивную зону с национальными играми.

Юрта рядом со Стелой Независимости была посвящена колледжам региона, которые продемонстрировали свои достижения и технологии, а также рассказали о подготовке квалифицированных специалистов в рамках Года рабочих профессий.

Фото: акимат СКО

Кроме того, по улице Конституции свое творчество представили Областная ассамблея народа Казахстана и Центр креативной индустрии "Кызылжар".

"Мы всегда с особым трепетом и волнением ждем этот праздник. Именно в Наурыз мейрамы весна полноценно вступает в свои права. Это знаменует собой не только весеннее равноденствие, но и обновление природы. Наурыз мейрамы прочно вошел в современную жизнь, став основой новых начинаний, фундаментом дружбы, единства и согласия", – отметил в своем выступлении аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

На главной площади ярко и весело. Наурыз уже давно стал поистине общенациональным праздником. Все казахстанцы, от мала до велика, ждут его с нетерпением. Развлечения на площади найдутся для всех. Жители и гости Петропавловска искренне поздравляют друг друга с наступлением весны, обмениваются теплыми пожеланиями.

"Поздравляю вас от души с таким праздником, Наурызом! Смотрите, какая у нас погода ясная! Пусть все, что мы желаем, сбудется! Желаю всем нашим землякам, гостям, чтобы у нас в семье было благополучие, чтобы праздник продолжался!" – сказала жительница г. Петропавловска Алма Махаметова.

"Мы с большим удовольствием поздравляем Северный Казахстан, весь Казахстан, вообще все народы, потому что это праздник солидарности и единства, который объединяет культуры всех народов. Всем мира, добра и процветания!" – сказала жительница г. Петропавловска Юлия Диженина.

Фото: акимат СКО

Радуются весеннему теплу и дети. Многие из них пришли на праздник со своими родителями. Наурыз мейрамы – символ не только крепкой дружбы, но и семейного уюта.

"Мне очень нравится этот праздник. Я люблю свою Родину. Для меня Наурыз – это вкусная еда, баурсаки. У меня этот праздник ассоциируется с восточным Новым годом", – рассказал 10-летний Никита Чуряк.

Развлечений на площади было много: спортивные состязания, игры, вкусные угощения. Всеобщее внимание привлекло шоу канатоходцев – от такого зрелища у горожан захватывало дух.

А у представителей областной Ассамблеи народа Казахстана, как и всегда, весело, шумно и красочно! Горожане в ярких национальных костюмах встречали гостей веселыми песнями. В каждой юрте можно было ознакомиться с бытом и культурой народов, проживающих в Казахстане.

К слову, Наурыз справляли не только на главных локациях города. Во дворах по адресу Хименко, 1 и Конституции Казахстана, 76 собрались и взрослые, и дети. Здесь тоже царит по-настоящему праздничная атмосфера: все украшено воздушными шарами, организована раздача горячего плова и баурсаков. Жителям многоэтажек подарили ручную газонокосилку. Приятный и полезный подарок очень обрадовал дружных соседей.

Фото: акимат СКО

"Мы очень рады такому подарку! Спасибо большое! Поздравляю всех с Наурызом! Сегодня на нашей улице большой праздник. Мы очень рады!" – сказала жительница г. Петропавловска Сания Кулишова.

А на центральной площади Петропавловска в этот праздничный день чествовали североказахстанских спортсменов. За успешное выступление на чемпионате мира и этапах Кубков мира по пара биатлону и пара лыжным гонкам, а также за завоевание первого в истории Казахстана "хрустального глобуса" Ерболу Хамитову вручили ключи от нового автомобиля.

Чемпиону мира по қазақ күресі Мейіржану Берекетову вручили ключи от новой квартиры. Призер Кубка мира по пара лыжному спорту Александр Герлиц, бронзовый призер Азиады по конькобежному спорту Надежда Морозова и бронзовый призер чемпионата Азии по боксу Наталья Богданова получили денежные премии.