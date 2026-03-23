События

Наурызнама: молодежь Алматы провела концерт и флешмоб в честь "Тазару күні"

люди, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 16:03 Фото: акимат Алматы
В рамках декады Наурызнама, посвященной "Тазару күні", молодежь Алматы проявила особую активность и организовала для жителей города масштабное культурное мероприятие, сообщает Zakon.kz.

Сегодня на площади Астана по инициативе городской молодежи состоялся большой праздничный концерт. В ходе мероприятия талантливая молодежь Алматы вышла на сцену и представила зрителям свои творческие выступления – песни, танцы и другие творческие постановки. Жители и гости города тепло встретили выступления, поддерживая молодых артистов аплодисментами и разделяя праздничную атмосферу Наурыза.

Фото: акимат Алматы

После концерта состоялся масштабный флешмоб "Таза ой – Таза қоғам" ("Чистые намерения – чистое общество"). В акции приняли участие более 500 молодых людей, продемонстрировав, что идея "Тазару" символизирует не только чистоту окружающей среды, но и чистоту мыслей и намерений человека.

Перед началом флешмоба прозвучало краткое обращение о важности внутренней культуры, ответственности и стремления приносить пользу обществу.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, в честь "Тазару күні" с самого утра молодежь Алматы запустила в социальных сетях челлендж "Өзіңнен баста". Его основная идея заключается в том, чтобы каждый человек начал с личного вклада в чистоту и благоустройство города.

Участники публикуют фотографии и видеоролики своих добрых дел, призывая других присоединиться к инициативе. Публикации распространяются в социальных сетях с хэштегами #Тазарукүні #ТазаҚазақстан.

Фото: акимат Алматы

Активист Бейбит Жасуланулы отметил значимость подобных инициатив.

"Тазару күні – это не только про уборку и чистоту вокруг. Это прежде всего про ответственность человека за свои мысли и поступки. Мы, молодежь, понимаем, что чистый и красивый город начинается с каждого из нас. Такие инициативы объединяют людей и помогают формировать культуру ответственности за наш общий дом", – отметил он.

По словам организаторов, подобные мероприятия способствуют развитию экологической культуры среди молодежи, укреплению гражданской ответственности и популяризации идеи "Таза Қазақстан".

Читайте также
Североказахстанцы провели экологические акции в рамках Тазару күні
20:35, 23 марта 2025
Североказахстанцы провели экологические акции в рамках Тазару күні
Более 10 тысяч жителей вышли на "Тазару күні" в Карагандинской области
12:39, Сегодня
Более 10 тысяч жителей вышли на "Тазару күні" в Карагандинской области
В Жетісу в рамках экоакции "Мөлдір бұлақ" за один день очистили восемь родников
13:45, Сегодня
В Жетісу в рамках экоакции "Мөлдір бұлақ" за один день очистили восемь родников
Читайте также
Стал известен космический гонорар главного гангстера UFC в лиге Джейка Пола
17:00, Сегодня
Стал известен космический гонорар главного гангстера UFC в лиге Джейка Пола
"Она способна сыграть на кураже": Рыбакиной грозят неприятности в матче за 1/4-ю Майами
16:33, Сегодня
"Она способна сыграть на кураже": Рыбакиной грозят неприятности в матче за 1/4-ю Майами
Суперзвезда единоборств отказался от боя с Нганну в пользу Усика
16:05, Сегодня
Суперзвезда единоборств отказался от боя с Нганну в пользу Усика
Ряд казахстанских клубов собирается совершить "революцию" в судействе
15:42, Сегодня
Ряд казахстанских клубов собирается совершить "революцию" в судействе
