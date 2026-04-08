События

Мэр Шанхая посетил открытие нового автоцентра в Алматы

Новый дилерский центр MG компании Allur открыли в Алматы
08.04.2026 17:55
В Алматы состоялось торжественное открытие нового дилерского центра MG компании Allur. Это событие специалисты называют значимым этапом развития автомобильного рынка Казахстана и укрепления международного сотрудничества. На мероприятие прибыли почетные гости из Китая, сообщает Zakon.kz.

Громко, ярко и с национальным колоритом прошло в Алматы открытие нового дилерского центра MG. В церемонии приняли участие представители Allur и SAIC Motor, а также делегации мэрии Шанхая и акимата Алматы.

Фото: Allur

Фото: Allur

Фото: Allur

Партнеры подчеркнули высокий уровень международного взаимодействия, стратегическую значимость события и поделились планами на будущее.

"Сегодня мы открываем новую главу для бренда MG в Казахстане. Это важный шаг в развитии сотрудничества между нашими странами и укреплении позиций бренда в Центральной Азии. MG – бренд с более чем 100-летней историей, который сейчас объединяет британское наследие и современные технологии SAIC Motor. Казахстан для нас является стратегически важным рынком. Совместно с Allur мы успешно реализовали запуск локального производства и адаптацию моделей под потребности клиентов. Мы продолжим предлагать современные технологии, новые модели и высокий уровень сервиса для казахстанских потребителей", – выступил с приветственной речью председатель SAIC Motor Wang Xiaoqiu.

Фото: Allur

Под фанфары первые лица перерезали красную ленту, возле сцены забили пиротехнические фонтаны. После официальной части для гостей выступили артисты с песнями и танцами. Этот автосалон поспособствует дальнейшему развитию бренда MG на рынке Казахстана, уверены специалисты.

"Бренд MG, начавший свой путь в Великобритании, сейчас успешно развивается на международных рынках в составе одного из крупнейших мировых автопроизводителей. Автомобили MG сочетают в себе современный дизайн, технологии, безопасность и оптимальное соотношение цены и качества. Открытие этого центра – логичное продолжение нашей системной работы по развитию бренда в Казахстане. За короткое время нам удалось представить бренд на рынке, запустить локальное производство и заложить основу дилерской сети. Мы видим растущий интерес со стороны клиентов и продолжим расширять присутствие, делая автомобили MG еще доступнее. Уверен, что новый дилерский центр станет важной точкой роста и укрепит доверие клиентов".Вице-президент по дистрибуции казахстанской автомобильной компании Allur Максим Мягчилов

Фото: Allur

Новый дилерский центр представляет собой современное пространство, полностью соответствующее глобальным стандартам бренда MG. Шоурум предлагает клиентам широкий спектр услуг: от знакомства с модельным рядом и тест-драйвов до сервисного и постгарантийного обслуживания. Салон позволит повысить качество клиентского опыта и расширить доступность автомобилей MG для казахстанских потребителей.

"Данный дилерский центр – самый большой в группе компании Allur. У нас есть сервис, обслуживающий этот транспорт. Все автомобили, которые на гарантии, приезжают к нам на техобслуживание. Также мы проводим кузовные ремонты любой сложности: окрасы, рихтовки и прочие. На втором этаже у нас находится спецЦОН для того, чтобы поставить автомобиль на учет, не выходя из здания", – рассказал генеральный директор ТОО Allur Auto Almaty Эльдар Мерзлов.

Открытие дилерского центра MG в Алматы демонстрирует активное развитие автомобильной отрасли. Теперь потребителям даже с самыми высокими запросами будет проще приобрести машины с суперсовременными технологиями по доступным ценам!

"В Казахстане уже локализовано производство автомобилей MG и развивается дилерская сеть. Мы представляем доступные авто, цены на которые начинаются от семи миллионов. Машины MG подойдут людям с любыми потребностями. Каждый автомобиль MG полностью адаптирован под наши климатические условия, оснащен теплыми опциями, подогревами всех сидений, лобовых стекол. Также на некоторых автомобилях немного приподнят клиренс для казахстанских дорог", – отметил генеральный директор дистрибуции MG Азамат Алкан.

Сегодняшнее событие показывает высокий уровень доверия со стороны международных инвесторов и подтверждает растущий потенциал автомобильной индустрии Казахстана, считают эксперты.

Сейчас модельный ряд MG в нашей стране представлен автомобилями для разных задач:

  • MG 5 – стильный городской седан – от 6 990 000 тенге;
  • MG ZS – компактный кроссовер – от 7 990 000 тенге;
  • MG HS – технологичный и комфортный кроссовер – от 9 990 000 тенге;
  • MG RX9 – флагманский просторный SUV стоимостью 16 490 000 тенге.

Allur, выступая официальным дистрибьютором и производственным партнером бренда MG в Казахстане, развивает дилерскую сеть из десяти центров: в Алматы, Астане, Шымкенте, Караганде, Костанае, Павлодаре, Семее, Кокшетау и Актобе.

До конца года планируется расширение сети до 24 дилерских центров. На все автомобили MG распространяется гарантия – пять лет или 150 000 километров пробега. Подробнее о бренде MG можно узнать на сайте mg.com.kz или по номеру 3388.

Денис Брагин
