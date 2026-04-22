События

Казахстан представил международный обзор по внедрению ИИ в правоохранительной системе

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 21:50 Фото: pexels
Казахстан представил международному сообществу аналитический обзор "Artificial Intelligence and Digital Transformation of Law Enforcement: The Experience of the Prosecutor General’s Office of Kazakhstan". Об этом 22 апреля 2026 года сообщили в Генеральной прокуратуре РК, передает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Казахстана совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры представили аналитический обзор "Искусственный интеллект и цифровая трансформация правоохранительной системы: опыт Генеральной прокуратуры Казахстана".

Публикация впервые системно отражает трансформацию правоохранительной системы Казахстана – от классической цифровизации учета к внедрению проактивной модели обеспечения правопорядка, основанной на анализе больших данных и технологиях искусственного интеллекта.

Речь идет не просто о цифровизации процессов. Казахстан формирует принципиально новую архитектуру безопасности – систему раннего выявления и прогнозирования преступных угроз.

"Данный обзор отражает задачи Года цифровизации и искусственного интеллекта, объявленного главой государства Касым-Жомартом Токаевым, как стратегического ориентира, направленного на формирование современной и технологичной системы государственного управления. Обзор стал научным подтверждением проводимых реформ и фактически закрепляет переход к новой парадигме: от реагирования на преступления – к их предупреждению". Генеральная прокуратура РК

Публикация формирует для международного экспертного сообщества целостное представление о Казахстане как о государстве, внедряющем передовые подходы к обеспечению общественной безопасности.

Отдельно подчеркивается роль Генеральной прокуратуры как системного лидера цифровой трансформации правоохранительной сферы, задающего стандарты внедрения аналитики и искусственного интеллекта.

По итогам исследования КИСИ предложен комплекс практико-ориентированных решений, направленных на масштабирование достигнутых результатов. Обзор включен в международный научный оборот и доступен для использования в образовательной и экспертной среде. Публикация размещена на английском языке на платформе "Insights Central Asia", ориентированной на международное экспертное сообщество.

Ранее в марте этого года Генеральная прокуратура на своих официальных интернет-ресурсах информировала, что в г. Вена на площадке 69-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам были продемонстрированы цифровые решения Генеральной прокуратуры Казахстана по противодействию наркопреступности, включая использование ИИ, инструменты цифрового выявления правонарушений и интерактивные сервисы (чат-боты).

Представленные подходы вызвали практический интерес со стороны зарубежных организаций и профильных ведомств, что способствовало обмену опытом и обсуждению возможностей внедрения отдельных решений.

Казахстан, как член Комиссии ООН по наркотическим средствам на период 2026-2029 гг., намерен и дальше продвигать на этой международной площадке новые инициативы по борьбе с наркопреступностью с масштабированием отечественных цифровых инструментов.

Также сообщалось, что 17 апреля 2026 года на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью были обсуждены новые формы цифровых угроз, выявленные Центром прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности КПСиСУ.

К примеру, еще в прошлом году Центр сообщил о новой тенденции – использовании SMS-бластеров мошенниками в Великобритании, Новой Зеландии и Таиланде (устройство для массовой рассылки SMS на большое количество номеров одновременно).

В апреле этого года Агентство по финансовому мониторингу первым в СНГ выявило и изъяло такое оборудование. Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов выступил на 69-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам.

Канат Болысбек
Инфляцию, доходы и развитие ИИ в Казахстане обсудили в правительстве
