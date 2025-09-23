#АЭС в Казахстане
События

Казахстан предложил объявить 22 апреля Международным днем озеленения планеты

Международный день озеленения планеты, Токаев, ООН, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 00:23 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Генеральной Ассамблее принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил 23 сентября на Общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 


"Прошлый год стал самым жарким за всю историю человечества. При этом Центральная Азия нагревается вдвое быстрее средних общемировых темпов. Таяние ледников в горах Алатау ускоряется, что многократно увеличивает угрозы водной и продовольственной безопасности миллионов людей. Казахстан извлек важные уроки из трагедии Аральского моря. Благодаря нашим последовательным усилиям, в том числе на международном уровне, нам удалось сохранить северную часть моря. В качестве председателя Международного фонда спасения Арала Казахстан продолжит активно работать в этом приоритетном направлении", – сказал Токаев.

По его словам, Каспийское море стремительно мелеет.

"Это уже не просто региональная проблема, это глобальный сигнал тревоги. Поэтому мы призываем к срочным мерам по сохранению водных ресурсов Каспия совместно с нашими партнерами в регионе и всем международным сообществом. В прошлом году Казахстан совместно с Францией, Саудовской Аравией и Всемирным банком организовал One Water Summit. Для предотвращения будущих водных кризисов необходимы более тесная координация, инвестиции и устойчивые решения. В целях продвижения этой повестки Казахстан в партнерстве с ООН и другими международными организациями в апреле следующего года проведет в Астане Региональный экологический саммит", – подчеркнул президент.

Он добавил, что в рамках наших более широких обязательств в области охраны окружающей среды Казахстан реализует общенациональную кампанию "Таза Қазақстан".

"Это общенациональное движение объединяет миллионы волонтеров, которые участвуют в акциях по уборке, снижению количества отходов и экологическому просвещению. По инициативе Казахстана ООН объявила 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития. Мы призываем все государства-члены к сотрудничеству в этом важном начинании. В связи с этим я предлагаю Генеральной Ассамблее принять резолюцию, провозглашающую 22 апреля Международным днем озеленения планеты", – заключил глава государства. 

Ранее президент Казахстана заявил, что голоса средних держав должны звучать громче в Совбезе ООН.

