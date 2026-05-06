Швейцарский самолет подал сигнал бедствия над Казахстаном и направился в Алматы

Швейцарский самолет Airbus A350 объявил чрезвычайную ситуацию над Казахстаном и полетел в направлении Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации на сайте Tages anzeiger.

Сообщается, что самолет вылетел из Сеула (Южная Корея) в Цюрих (Швейцария) рано утром 6 мая и летел на высоте около 11 600 метров, когда экипаж подал сигнал бедствия. Это подтверждают данные сервиса отслеживания рейсов Flightradar24.com. Затем самолет повернул в сторону Алматы. А авиакомпания Swiss объявила об экстренной ситуации на рейсе.

Фото: Flightradar24.com

Издание пишет, что борт приземлился в Алматы в 9:48 утра по центральноевропейскому времени. После чего вырулил с взлетно-посадочной полосы на стоянку.

Редакция обратилась в аэропорт Алматы за комментарием.

3 мая стало известно, что российский самолет экстренно развернули в небе над Казахстаном.