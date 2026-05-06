Швейцарский самолет подал сигнал бедствия над Казахстаном и направился в Алматы
Фото: Swiss International Air Lines
Швейцарский самолет Airbus A350 объявил чрезвычайную ситуацию над Казахстаном и полетел в направлении Алматы, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из информации на сайте Tages anzeiger.
Сообщается, что самолет вылетел из Сеула (Южная Корея) в Цюрих (Швейцария) рано утром 6 мая и летел на высоте около 11 600 метров, когда экипаж подал сигнал бедствия. Это подтверждают данные сервиса отслеживания рейсов Flightradar24.com. Затем самолет повернул в сторону Алматы. А авиакомпания Swiss объявила об экстренной ситуации на рейсе.
Фото: Flightradar24.com
Издание пишет, что борт приземлился в Алматы в 9:48 утра по центральноевропейскому времени. После чего вырулил с взлетно-посадочной полосы на стоянку.
Редакция обратилась в аэропорт Алматы за комментарием.
3 мая стало известно, что российский самолет экстренно развернули в небе над Казахстаном.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript