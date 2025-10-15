#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
539.56
627.35
6.84
Мир

Самолет главы Пентагона подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку

самолет Пита Хегсета совершил экстренную посадку, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 00:27 Фото: wikipedia/Пит Хегсет
Самолет главы Пентагона Пита Хегсета подал сигнал о чрезвычайной ситуации над Атлантикой и развернулся, взяв курс на Великобританию, сообщает Zakon.kz.

Как написал в соцсети Х (бывшая Twitter) представитель Пентагона Шон Парнелл, у воздушного судна треснуло лобовое стекло.

"На обратном пути в США из Брюсселя после встречи министров обороны стран НАТО самолет военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле", – говорится в сообщении.

По данным сервиса FlightRadar, самолет подал сигнал об экстренной ситуации, пролетая над Атлантическим океаном недалеко от берегов Ирландии. После этого он сменил курс и полетел в сторону Великобритании. Там он приземлился на авиабазе Милденхолл, которая находится недалеко от Кембриджа. Посадку судна также подтвердил и Парнелл.

"Самолет приземлился в соответствии со стандартной процедурой, и все находившиеся на борту, включая министра Хегсета, в безопасности", – резюмировал Парнелл.

В комментариях пользователи были обеспокоены ситуацией, уточняя, добрался ли министр до базы.

Ранее сообщалось, что агрессивная американка напала на бортпроводников во время полета.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Глава Пентагона "переименовался" в министра войны
11:37, 06 сентября 2025
Глава Пентагона "переименовался" в министра войны
Сигнал бедствия над Каспийским морем подал самолет рейсом Дубай – Москва
20:27, 29 января 2025
Сигнал бедствия над Каспийским морем подал самолет рейсом Дубай – Москва
Самолет из Астаны в Москву совершил экстренную посадку
11:11, 29 января 2025
Самолет из Астаны в Москву совершил экстренную посадку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: