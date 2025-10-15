Самолет главы Пентагона подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку

Самолет главы Пентагона Пита Хегсета подал сигнал о чрезвычайной ситуации над Атлантикой и развернулся, взяв курс на Великобританию, сообщает Zakon.kz.

Как написал в соцсети Х (бывшая Twitter) представитель Пентагона Шон Парнелл, у воздушного судна треснуло лобовое стекло.

"На обратном пути в США из Брюсселя после встречи министров обороны стран НАТО самолет военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле", – говорится в сообщении.

По данным сервиса FlightRadar, самолет подал сигнал об экстренной ситуации, пролетая над Атлантическим океаном недалеко от берегов Ирландии. После этого он сменил курс и полетел в сторону Великобритании. Там он приземлился на авиабазе Милденхолл, которая находится недалеко от Кембриджа. Посадку судна также подтвердил и Парнелл.

"Самолет приземлился в соответствии со стандартной процедурой, и все находившиеся на борту, включая министра Хегсета, в безопасности", – резюмировал Парнелл.

В комментариях пользователи были обеспокоены ситуацией, уточняя, добрался ли министр до базы.

On the way back to the United States from NATO’s Defense Ministers meeting, Secretary of War Hegseth’s plane made an unscheduled landing in the United Kingdom due to a crack in the aircraft windshield. The plane landed based on standard procedures and everyone onboard, including… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 15, 2025

