События

Вынужденная посадка самолета Air Astana: в Минтранспорта раскрыли подробности и сделали заявление

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 13:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство транспорта (МТ) Казахстана расследует авиационный инцидент с самолетом авиакомпании АО "Air Astana", выполнявшим рейс Астана – Франкфурт, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 мая 2026 года заявила пресс-служба ведомства и раскрыла подробности:

"В ходе выполнения рейса KZR921 по маршруту Астана – Франкфурт с воздушным судном Airbus A321, регистрационный номер EI-KGJ авиакомпании АО "Air Astana", произошло авиационное событие. После вылета из аэропорта Астаны экипаж воздушного судна объявил сигнал срочности PAN-PAN в связи с отказом одного из двигателей. Экипажем было принято решение о следовании на запасной аэродром Актобе для выполнения посадки".

По данным Минтранспорта, на борту воздушного судна находились 93 пассажира, включая 4 детей и младенца, а также 9 членов экипажа.

"Посадка воздушного судна в аэропорту Актобе произведена в штатном режиме в 11:34 по местному времени. Экипаж воздушного судна действовал в соответствии с процедурами, предусмотренными сборником оперативной информации воздушного судна (QRH – Quick Reference Handbook). После посадки воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку. Для обеспечения безопасности были задействованы аварийно-спасательные и соответствующие наземные службы аэропорта".Пресс-служба МТ РК

В Минтранспорта отметили, что авиационное событие связано с технической неисправностью силовой установки воздушного судна. Информация о пострадавших либо повреждениях воздушного судна на данный момент не поступала.

"В соответствии с правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов, утвержденными приказом министра по инвестициям и развитию РК от 27 июля 2017 года №505, авиационное событие классифицировано как серьезный инцидент и подлежит расследованию Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК", – заявили в пресс-службе ведомства.

Как сообщается, для проведения первоначальных мероприятий и сбора информации на место авиационного события планируется выезд сотрудника департамента.

Ранее сообщалось, что самолет Air Astana совершил вынужденную посадку. Борт вылетел из Астаны во Франкфурт в 08:54, но в 11:34 по технической причине приземлился в Актобе.

