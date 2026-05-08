#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
Политика

Парад Победы в Москве и встреча с Путиным – советник Токаева сделал важное заявление

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 18:01 Фото: akorda.kz
Советник – пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров рассказал о предстоящем рабочем визите главы государства Касым-Жомарта Токаева в Москву, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Айбека Смадиярова.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 81-й годовщине Великой Победы. Кремль выразил удовлетворение в связи с этим решением казахского лидера, назвав его предстоящий рабочий визит в Москву "дружественным шагом", – написал он 8 мая 2026 года.

Советник президента РК отметил, что в рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным.

"Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита президента России в Казахстан, запланированного на конец мая", – уточнил Айбек Смадияров.

О том, кто из мировых лидеров посетит Парад Победы в Москве, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
встреча президентов
22:52, 08 мая 2025
Токаев посетил праздничный концерт в Большом Кремлевском дворце
Каким был салют в День Победы в Москве
05:15, 10 мая 2024
Каким был салют в День Победы в Москве
Ерлан Карин, госсоветник
15:07, 24 декабря 2025
Ерлан Карин принял участие в мероприятии, посвященном Году рабочих профессий
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ijf.org
18:31, Сегодня
Казах досрочно уступил россиянину в схватке за "бронзу" на топ-турнире по дзюдо в Астане
Фото: НОК РК
18:22, Сегодня
Казахстанский дзюдоист за день проиграл двум соперникам из Узбекистана на домашнем турнире
Казахстанский дзюдоист сделал заявление после поражение в финале топ-турнира в Астане
18:15, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана сделал заявление после поражения в финале топ-турнира в Астане
Лилия Нугаева
18:01, Сегодня
Россиянка "забрала" у дзюдоистки из Казахстана бронзовую медаль Grand Slam в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: