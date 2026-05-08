Парад Победы в Москве и встреча с Путиным – советник Токаева сделал важное заявление
Советник – пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров рассказал о предстоящем рабочем визите главы государства Касым-Жомарта Токаева в Москву, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из Telegram-канала Айбека Смадиярова.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 81-й годовщине Великой Победы. Кремль выразил удовлетворение в связи с этим решением казахского лидера, назвав его предстоящий рабочий визит в Москву "дружественным шагом", – написал он 8 мая 2026 года.
Советник президента РК отметил, что в рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным.
"Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита президента России в Казахстан, запланированного на конец мая", – уточнил Айбек Смадияров.
