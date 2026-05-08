События

Как из Китая в Казахстан завезли "грязные" грузовики и заработали на них более 600 млн тенге, раскрыли в АФМ

Фото: unsplash
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане при координации Главной транспортной прокуратуры (ГТП) окончено расследование по факту незаконного ввоза транспортных средств, не соответствующих установленным экологическим требованиям, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 мая 2026 года, заявили в пресс-службе АФМ, раскрыв некоторые подробности:

"По данным следствия, группа лиц организовала незаконный импорт на территорию РК грузовых транспортных средств марки FAW с экологическим классом "Евро-2", действуя через подконтрольные ТОО. Импорт осуществлялся, несмотря на действующий запрет на ввоз техники ниже стандарта "Евро-4".

Как уточнили в агентстве, ввоз техники осуществлялся из Китайской Народной Республики по внешнеэкономическим контрактам с последующим таможенным оформлением с использованием недостоверных сведений.

В частности, оформлялись поддельные свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС), в которых умышленно указывался экологический класс "Евро-5".

В результате, по данным ведомства, на территорию Казахстана незаконно ввезено 20 единиц специализированной техники.

"Общая таможенная стоимость составила более 284 млн тенге. В дальнейшем техника реализована через цепочку аффилированных компаний и поставлена в рамках государственных закупок на сумму более 600 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

В агентстве отметили, что с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых: 9 автомашин и квартиру.

"Один из подозреваемых помещен под стражу, двое его сообщников – под подпиской о невыезде. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит".Пресс-служба АФМ РК

Как подчеркнули в Агентстве РФ по финмониторингу, незаконный ввоз транспортных средств, не соответствующих установленным экологическим стандартам, наносит реальный ущерб окружающей среде: техника с низким экологическим классом "Евро-2" выбрасывает значительно больше вредных веществ, чем разрешенные "Евро-4" и "Евро-5", что повышает уровень загрязнения воздуха и создает риски для здоровья населения.

5 мая 2026 года стало известно, что АФМ раскрыло схему на 3,7 млрд тенге при закупке лекарств через ОАЭ.

