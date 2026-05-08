Как из Китая в Казахстан завезли "грязные" грузовики и заработали на них более 600 млн тенге, раскрыли в АФМ
Об этом сегодня, 8 мая 2026 года, заявили в пресс-службе АФМ, раскрыв некоторые подробности:
"По данным следствия, группа лиц организовала незаконный импорт на территорию РК грузовых транспортных средств марки FAW с экологическим классом "Евро-2", действуя через подконтрольные ТОО. Импорт осуществлялся, несмотря на действующий запрет на ввоз техники ниже стандарта "Евро-4".
Как уточнили в агентстве, ввоз техники осуществлялся из Китайской Народной Республики по внешнеэкономическим контрактам с последующим таможенным оформлением с использованием недостоверных сведений.
В частности, оформлялись поддельные свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС), в которых умышленно указывался экологический класс "Евро-5".
В результате, по данным ведомства, на территорию Казахстана незаконно ввезено 20 единиц специализированной техники.
"Общая таможенная стоимость составила более 284 млн тенге. В дальнейшем техника реализована через цепочку аффилированных компаний и поставлена в рамках государственных закупок на сумму более 600 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК
В агентстве отметили, что с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых: 9 автомашин и квартиру.
"Один из подозреваемых помещен под стражу, двое его сообщников – под подпиской о невыезде. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит".Пресс-служба АФМ РК
Как подчеркнули в Агентстве РФ по финмониторингу, незаконный ввоз транспортных средств, не соответствующих установленным экологическим стандартам, наносит реальный ущерб окружающей среде: техника с низким экологическим классом "Евро-2" выбрасывает значительно больше вредных веществ, чем разрешенные "Евро-4" и "Евро-5", что повышает уровень загрязнения воздуха и создает риски для здоровья населения.
5 мая 2026 года стало известно, что АФМ раскрыло схему на 3,7 млрд тенге при закупке лекарств через ОАЭ.