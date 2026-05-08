Токаев посетил крупный турнир по дзюдо с участием звезд мирового спорта

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил международный рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 мая 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"На трибуне вместе с главой государства присутствовал президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер".

В соревнованиях принимают участие около 300 лучших спортсменов из 36 стран мира.

Среди них ведущие дзюдоисты планеты – призеры и победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и континентальных первенств.

Отмечается, что честь нашей страны защищают 53 спортсмена.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 81-й годовщине Великой Победы. В рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным.