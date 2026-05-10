В Восточном Казахстане открыли уникальный экопарк

В Восточно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие экологического парка "Таза Қазақстан". Новая зона отдыха расположилась на перевале Шешек и уже сегодня рассматривается как один из самых необычных и символичных экологических проектов региона, сообщает Zakon.kz.

В церемонии открытия приняли участие аким области, акимы городов и районов, представители интеллигенции, молодежь, студенты и общественность. Главной особенностью нового пространства стала его уникальная концепция – территория парка выполнена в форме карты Восточно-Казахстанской области. Каждый город и район региона получил собственный участок, который представители местных исполнительных органов и жители благоустраивают совместными усилиями, высаживая деревья и создавая единое зеленое пространство.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

Особое внимание участники мероприятия уделили тому, что проект реализуется без привлечения бюджетных средств. Экологический парк создается благодаря объединению усилий городов и районов области, став настоящим примером сплоченности, социальной ответственности и общего вклада в развитие региона.

По информации организаторов, на территории парка планируется высадить порядка 6000 саженцев. Уже в первый день акции участники высадили более 1000 деревьев. В дальнейшем каждая территория, символизирующая отдельный город или район области, будет постепенно благоустраиваться и озеленяться.

Организаторы отмечают, что идея создания парка в виде карты области несет глубокий символический смысл. Проект отражает единство Восточного Казахстана, где каждый район вносит свой вклад в общее дело – сохранение природы, формирование экологической культуры и создание комфортной среды для будущих поколений.

В ходе мероприятия неоднократно подчеркивалась важность республиканской экологической инициативы Таза Қазақстан. Отмечалось, что сегодня в регионе ведется масштабная работа по благоустройству населенных пунктов, озеленению улиц, очистке общественных пространств и развитию экологического сознания среди молодежи.

Президент Касым-Жомарт Токаев ранее неоднократно подчеркивал общенациональное значение инициативы "Таза Қазақстан", отмечая, что бережное отношение к окружающей среде должно стать частью повседневной культуры каждого гражданина.

Экологический парк на перевале Шешек станет не только символом заботы о природе, но и новым общественным пространством для жителей и гостей региона. В перспективе здесь планируется создание комфортной зоны отдыха, особенно привлекательной для семей с детьми, молодежи и туристов. Проект уже сегодня называют одним из ярких примеров того, как совместными усилиями можно создавать значимые общественные пространства, объединяющие людей вокруг общей идеи.