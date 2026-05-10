#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
461.26
542.58
6.18
События

В Восточном Казахстане открыли уникальный экопарк

парк, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 12:48 Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск
В Восточно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие экологического парка "Таза Қазақстан". Новая зона отдыха расположилась на перевале Шешек и уже сегодня рассматривается как один из самых необычных и символичных экологических проектов региона, сообщает Zakon.kz.

В церемонии открытия приняли участие аким области, акимы городов и районов, представители интеллигенции, молодежь, студенты и общественность. Главной особенностью нового пространства стала его уникальная концепция – территория парка выполнена в форме карты Восточно-Казахстанской области. Каждый город и район региона получил собственный участок, который представители местных исполнительных органов и жители благоустраивают совместными усилиями, высаживая деревья и создавая единое зеленое пространство.

парк, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 12:48

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

Особое внимание участники мероприятия уделили тому, что проект реализуется без привлечения бюджетных средств. Экологический парк создается благодаря объединению усилий городов и районов области, став настоящим примером сплоченности, социальной ответственности и общего вклада в развитие региона.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 12:48

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

По информации организаторов, на территории парка планируется высадить порядка 6000 саженцев. Уже в первый день акции участники высадили более 1000 деревьев. В дальнейшем каждая территория, символизирующая отдельный город или район области, будет постепенно благоустраиваться и озеленяться.

Организаторы отмечают, что идея создания парка в виде карты области несет глубокий символический смысл. Проект отражает единство Восточного Казахстана, где каждый район вносит свой вклад в общее дело – сохранение природы, формирование экологической культуры и создание комфортной среды для будущих поколений.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 12:48

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

В ходе мероприятия неоднократно подчеркивалась важность республиканской экологической инициативы Таза Қазақстан. Отмечалось, что сегодня в регионе ведется масштабная работа по благоустройству населенных пунктов, озеленению улиц, очистке общественных пространств и развитию экологического сознания среди молодежи.

Президент Касым-Жомарт Токаев ранее неоднократно подчеркивал общенациональное значение инициативы "Таза Қазақстан", отмечая, что бережное отношение к окружающей среде должно стать частью повседневной культуры каждого гражданина.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 12:48

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

Экологический парк на перевале Шешек станет не только символом заботы о природе, но и новым общественным пространством для жителей и гостей региона. В перспективе здесь планируется создание комфортной зоны отдыха, особенно привлекательной для семей с детьми, молодежи и туристов. Проект уже сегодня называют одним из ярких примеров того, как совместными усилиями можно создавать значимые общественные пространства, объединяющие людей вокруг общей идеи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Многочисленные пожары в Восточном Казахстане ликвидированы
13:54, 28 июня 2023
Многочисленные пожары в Восточном Казахстане ликвидированы
Мероприятие, торжество
08:22, 25 октября 2025
В Восточном Казахстане чествовали лучших жителей региона в честь Дня Республики
уборка, улица
17:31, 03 апреля 2026
"Таза өлке – таза жер": в области Ұлытау прошла масштабная экологическая акция
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Жабборов проиграл на старте ТБШ в Астане
13:05, Сегодня
Ещё один казахстанский супертяж потерпел фиаско на Grand Slam в Астане
Ергалиев проиграл на ТБШ в Астане
12:49, Сегодня
Драмой завершилась схватка титулованного дзюдоиста из Казахстана на ТБШ в Астане
Чимаев сделал заявление после поражения
12:32, Сегодня
Хамзат Чимаев сделал сесационное заявление после поражения в титульном бою UFC
Нысанали покидает турнир в Астане
12:23, Сегодня
Призёр чемпионата Европы из Казахстана проиграл сопернику на старте Grand Slam в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: