Туркестан готовится к международному саммиту: вводятся дорожные ограничения

15 мая в Туркестане состоится неформальный саммит Организации тюркоязычных государств. В рамках данного важного международного мероприятия ожидается участие высокопоставленных руководителей тюркоязычных государств, что придает встрече особое политическое и дипломатическое значение.

В связи с этим в период с 10 по 15 мая 2026 года на территории Туркестана будут введены временные ограничения движения автотранспорта в целях обеспечения безопасности, организации свободного передвижения делегаций и проведения саммита на высоком уровне.

"Временные меры затронут район комплекса мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, территорию Нового города, 9-ю улицу, проспект Саттарханова, а также отдельные улицы при необходимости. На указанных участках временно изменяется порядок дорожного движения, будут приняты дополнительные меры по регулированию транспортного потока и обеспечению безопасности граждан", – заявили в акимате.

На территории города будут установлены временные дорожные знаки и указатели для регулирования движения и создания удобных условий для жителей и гостей города.

В этот период просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к вводимым временным ограничениям и заранее планировать свои маршруты передвижения.

"Данные меры направлены на обеспечение безопасного, организованного и высокого уровня проведения международного саммита в городе Туркестане. Благодарим за понимание!" – отметили в акимате.