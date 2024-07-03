Прошла неформальная встреча лидеров стран ШОС

В честь глав государств и руководителей международных организаций, прибывших для участия в саммите ШОС в Астану, 3 июля была дана концертная программа, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, в Президентском центре во время неформальной встречи высоким гостям было представлено богатое культурное и музыкальное наследие казахского народа.

Фото: akorda.kz

"Была исполнена хореографическая композиция "Дорога дружбы", повествующая о культуре народов Великого Шелкового пути. В концертную программу также вошли песни и танцы народов стран – участниц ШОС", – говорится в сообщении.

Фото: akorda.kz

Кроме того, в честь участников саммита и гостей столицы был устроен фейерверк.

Фото: akorda.kz

Напомним, в Астане начал работу очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества. Основные мероприятия состоятся 4 июля.

