События

Дал взятку чиновнику: на 100 млн тенге оштрафован депутат в Усть-Каменогорске

На 100 миллионов тенге оштрафован депутат маслихата в Усть-Каменогорске
В Усть-Каменогорске суд вынес приговор предпринимателю и депутату Дмитрию Сомову, которого обвиняли в даче взятки, сообщает Zakon.kz

Как сообщает издание YK-news.kz 13 мая 2026 года, приговор огласили в Межрайонном суде по уголовным делам Усть-Каменогорска. Дмитрий Сомов был задержан по подозрению в даче взятки должностному лицу.

По данным следствия, руководитель ТОО "Востоквзрывпром" передал руководителю отдела строительства Усть-Каменогорска 5 млн тенге за ускоренное подписание актов выполненных работ для получения оплаты по объектам строительства подконтрольных ему компаний.

По данным пресс-службы областного суда, уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением о признании вины. То есть подсудимый не оспаривал обвинение и имеющиеся по делу доказательства.

"Судом С. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 367 Уголовного кодекса (дача взятки), ему назначено наказание в виде штрафа в размере двадцатикратной суммы взятки (100 млн тенге), с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в приговоре указано о внесении президенту РК представления о лишении осужденного государственной награды – ордена "Еңбек Даңқы" III степени.

Приговор не вступил в силу.

Ранее в Комитете национальной безопасности (КНБ) рассказали о результатах деятельности по противодействию коррупции. Так, в феврале-апреле Службой по противодействию коррупции (СПК) зарегистрировано 317 коррупционных правонарушений.

