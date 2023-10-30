Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Двум чиновникам дали реальные сроки за растрату 190 млн тенге из бюджета в Косшы

Двум чиновникам дали реальные сроки за растрату 190 млн бюджетных тенге в Косшы Фото: Zakon.kz
Суд города Косшы Акмолинской области вынес приговор в отношении двух чиновников и их подельника-бизнесмена, которых обвиняли в растрате бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда 30 октября, руководителей отдела строительства Целиноградского района и филиала РГП "Енбек Аршалы", а также местного предпринимателя судили по обвинению в присвоении бюджетных денег с использованием служебного положения (п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК).

Следствие выяснило, что чиновники вступили в сговор с бизнесменом. Подписывая фиктивные акты выполненных работ, они перечисляли подрядчику бюджетные деньги по контракту на строительство объектов электроснабжения в Косшы. Таким образом они растратили 190 млн тенге. В конце концов преступную схему разоблачили правоохранительные органы.

Вину подсудимых удалось доказать благодаря документам – договорам госзакупок, заключениям экспертиз, проектно-сметной документации и бухгалтерским данным. Двое чиновников в суде вину не признали, их подельник-предприниматель – признал частично.

Суд приговорил руководителя отдела строительства Целиноградского района к семи годам лишения свободы. Руководителю филиала РГП "Енбек Аршалы" дали восемь лет колонии. Предпринимателя, который активно содействовал следствию и частично возместил причиненный ущерб, осудили на семь лет условно. С осужденных взыскали причиненный материальный ущерб в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее воровавшему из бюджета чиновнику в Жамбылской области дали второй тюремный срок.

Читайте также

Пожилая женщина погибла при пожаре во время блэкаута в Астане
72-летняя женщина погибла при пожаре во время блэкаута в Астане
Двух радикальных исламистов задержали в Казахстане за пропаганду терроризма
Двух радикальных исламистов задержали в Казахстане за пропаганду терроризма
48 казахстанцев пытались купить водительские права у аферистки из Экибастуза
48 казахстанцев пытались купить водительские права у аферистки из Экибастуза
Никита Дробны
Акмолинская область Косшы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
шахтер
"АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
Для кого в ближайшие месяцы откроется широкое финансовое окно
преследование евреев
В Махачкале толпа взяла штурмом аэропорт в поисках пассажиров из Тель-Авива
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Казахстанцам напомнили важную деталь про всеобщее декларирование
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления