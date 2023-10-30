Двум чиновникам дали реальные сроки за растрату 190 млн тенге из бюджета в Косшы

Суд города Косшы Акмолинской области вынес приговор в отношении двух чиновников и их подельника-бизнесмена, которых обвиняли в растрате бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда 30 октября, руководителей отдела строительства Целиноградского района и филиала РГП "Енбек Аршалы", а также местного предпринимателя судили по обвинению в присвоении бюджетных денег с использованием служебного положения (п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК).

Следствие выяснило, что чиновники вступили в сговор с бизнесменом. Подписывая фиктивные акты выполненных работ, они перечисляли подрядчику бюджетные деньги по контракту на строительство объектов электроснабжения в Косшы. Таким образом они растратили 190 млн тенге. В конце концов преступную схему разоблачили правоохранительные органы.



Вину подсудимых удалось доказать благодаря документам – договорам госзакупок, заключениям экспертиз, проектно-сметной документации и бухгалтерским данным. Двое чиновников в суде вину не признали, их подельник-предприниматель – признал частично.

Суд приговорил руководителя отдела строительства Целиноградского района к семи годам лишения свободы. Руководителю филиала РГП "Енбек Аршалы" дали восемь лет колонии. Предпринимателя, который активно содействовал следствию и частично возместил причиненный ущерб, осудили на семь лет условно. С осужденных взыскали причиненный материальный ущерб в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее воровавшему из бюджета чиновнику в Жамбылской области дали второй тюремный срок.