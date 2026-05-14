События

Пять тысяч сосен: костанайские машиностроители возрождают Аманкарагайский лес

возрождение леса, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 19:46 Фото: Allur
В Костанайской области состоялось масштабное волонтерское мероприятие по восстановлению Аманкарагайского леса, пострадавшего в результате природных пожаров 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Более 300 сотрудников машиностроительных предприятий AGROMASH и Allur высадили свыше пяти тысяч саженцев сосны. Инициатором акции выступило движение "Еңбек жастары", образованное силами рабочей молодежи.

Акция прошла в рамках общенациональной экологической программы "Таза Қазақстан", инициированной президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Программа направлена на формирование экологической культуры, консолидацию общества вокруг вопросов сохранения природы и восстановление экологического баланса страны.

Аманкарагайский лес является одним из важнейших природных объектов Казахстана. Для многих работников предприятий помощь в восстановлении лесного массива стала не только проявлением гражданской ответственности, но и глубоко личной историей. В 2022 году они же принимали участие в эвакуации населения и ликвидации последствий масштабного пожара.

Президент завода AGROMASH Динара Шукижанова отметила, что участие в восстановлении леса стало продолжением той поддержки, которую жители региона оказывали друг другу в период чрезвычайной ситуации.

"Когда в Аманкарагае полыхал огонь, мы не могли оставаться в стороне. Это моя родина, и сердце тогда обливалось кровью. Мы стучались в двери домов, когда пламя было уже рядом, помогали людям собирать вещи, оказывали первую помощь. Страшно вспоминать, но невозможно забыть – каждый раз, проезжая мимо этих обугленных стволов, чувствуешь боль. Сегодня мы возвращаемся сюда уже с другой миссией – восстановить то, что было утрачено, и внести вклад в будущее нашего региона". Динара Шукижанова
Особое внимание в ходе мероприятия было уделено роли волонтерских инициатив и молодежных движений в реализации экологической повестки страны. По словам инициаторов, именно такие проекты формируют культуру ответственности, объединяют людей вокруг созидательных ценностей и становятся примером практического патриотизма.

"Еңбек жастары" объединяет молодых специалистов предприятий, вовлеченных в общественные, социальные и экологические проекты.

"Нас объединило простое желание внести реальный вклад в восстановление леса и сделать полезное дело для родного региона. Когда своими руками высаживаешь саженцы, по-другому понимаешь ответственность за то, что останется после нас. Мы привыкли создавать и строить на производстве, но не менее важно созидать и за пределами завода – для своей земли, для своего государства. Для меня патриотизм – это не громкие слова, а конкретные поступки. Сегодня мы здесь именно ради такого дела", – отметил сварщик машинно-контактной сварки завода Allur Диас Бериков.
Сотрудники предприятий отмечают, что участие в экологической акции стало возможностью внести реальный вклад в развитие региона и поддержать важные государственные инициативы в сфере экологии и устойчивого развития.

Руководитель КГУ "Семиозерное учреждение лесного хозяйства" Ринат Серденбаев подчеркнул значимость участия бизнеса и волонтерского сообщества в восстановлении экосистемы региона.

"Спустя четыре года после пожаров природа Аманкарагая вступила в фазу активного самовосстановления. Семена сосны, находившиеся в покое, начали массово прорастать, однако лесу нужна наша помощь. Для посадки мы используем именно двухлетние сеянцы. В отличие от крупных деревьев, они легче адаптируются и буквально "срастаются" с нашей землей, что гарантирует высокую приживаемость. Это долгий путь, но мы осознаем, что трудимся для будущих поколений, и это придает нашей работе особый смысл. Такие инициативы имеют огромное значение, поскольку объединяют общество вокруг общей задачи сохранения природного наследия для будущих поколений. Особенно важно, что активно принимают участие трудовые коллективы и молодежь". Ринат Серденбаев
Напомним, природные пожары 2022 года в Костанайской области стали одним из крупнейших стихийных бедствий в истории региона. В результате пожаров пострадало около 25 тыс. га лесного фонда.

Елена Беляева
Елена Беляева
