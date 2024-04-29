Как восстанавливают лес после пожаров 2022 года в Костанайской области

Спустя почти два года после пожара в лесах Аулиекольского района Костанайской области местные лесхозы едва ли успели охватить треть сгоревшей площади насаждений. Вырубить больший объем гари нет ни сил, ни средств, сообщает Zakon.kz.

После пожара в сентябре 2022-го аулиекольский лес выглядит по-разному. Черные остовы деревьев, видимые проезжающим по республиканской трассе людям, спилили. Вдоль дороги осталась лишь широкая полоса гари. Последствия пожара видны, но больше издалека, оттого создается впечатление, что сгоревшего леса стало меньше. Радует глаз и поросль березы, что уже зеленеет у обочины. Но если проехать чуть вглубь, то картинка – совсем другая.

Фото: Zakon.kz / Дина Тукпаева

Воочию страшнее, чем на бумаге

Уточненная площадь сгоревшего леса на территории Аулиекольского района составила 32,4 тыс. га. Всего пожар 2022 года охватил 40 тыс. га. Теперь Басаманский и Семиозерский лесхозы работают над тем, чтобы как можно быстрее сократить эту цифру. Больше всего от огня пострадала территория Семиозерского лесхоза. Здесь сгорело 25 тыс. га леса.

На бумаге эти цифры выглядят не так страшно, как вживую. Уходящие вглубь леса черные стволы сосен сложно подсчитать. На одних сгоревших участках уже зеленеет трава, другие по-прежнему совершенно безжизненны. Руководитель Семиозерского управления лесного хозяйства Еркен Баймагамбетов рассказал корреспонденту Zakon.kz, что в лесхоз на рубку приходят сторонние фирмы, но и их сил не хватает, чтобы быстро убрать все.

В областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования уточнили, что под рубку пока отвели лишь треть от сгоревшей площади. Это тот лес, который государство в лице Комитета лесного хозяйства разрешил вырубить. Если верить цифрам, то на землях Семиозерского лесхоза из 7,8 тыс. отведенных гектаров убрали лишь 4,1 тыс.

"По-всякому не успеешь с этой гарью. Почти пять млн кубов на корню сгорело. У нас там средняя древесина, мелкотоварная. Кое-где есть спелая древесина, но в основном 40-50 лет. Техники, чтобы быстро рубить такой лес, нет. Пригоняли спецтехнику, но она эти деревья не берет, диаметр ствола мал. Практически все вручную пилят", – описала текущую ситуацию руководитель отдела костанайского областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нина Федяй.

Желающих рубить вроде немало. На конец апреля 2024 года с частниками заключили 113 договоров на рубку 1,4 тыс. га гари. Желающих махать топором да работать пилой целыми днями не так много, как может показаться.

Фото: Zakon.kz / Дина Тукпаева

Остальное лесхоз рубит своими силами. Сторонние компании лишь приезжают и забирают древесину на реализацию. Со стороны может показаться, что бревна лежат без присмотра. Вокруг, на первый взгляд, ни души. В эти дни идет посадка леса, и все люди там. Но на деле охрана есть, и без накладной загрузить и вывести товарную древесину не получится, хотя попытки были.

Хоть какая-то польза

Реализация древесины помогла Семиозерскому лесхозу обновить парк техники. Средства от продажи пустили на укрепление материально-технической базы. На вооружении у лесников появились три новых пожарных машины.

Глава лесхоза Еркен Баймагамбетов заверил, что на ходу вся имеющаяся техника, а это, помимо тракторов, 17 пожарных машин, пусть и 90-х годов выпуска. Но упомянул, что двигатели поменяли на трех пожарных машинах. Докупили и два десятка бензопил. В ближайшие годы они не будут лежать без дела. В списке покупок патрульные автомобили, метеостанция, квадрокоптер и многое другое.

Растет новый лес

Сегодня появилось уже достаточно много мест, где процесс восстановления леса виден невооруженным взглядом.

"Самые быстрорастущие породы у нас – это осина и береза. Весной проезжал, местами молодые осинки уже достигают двух метров, а то и выше. Вы, наверное, вдоль обочины видели поросль березы. Где-то молодая сосна появляется, но она еще маленькая. Смена леса местами пойдет, тут сомнений нет. А еще через три-четыре года после пожара появится сосновый самосев", – описал ситуацию Еркен Баймагамбетов.

Чтобы подтвердить свои слова, главный семиозерский лесник показал тот участок аулиекольского леса, что сгорел в 2004 году. Тогда пожар охватил почти 4 га. Сегодня здесь уже малозаметны следы огня. Молодой, но вполне густой лес. Немало березы, есть осина. О трагедии напоминают лишь пни сгоревших деревьев.

Фото: Zakon.kz / Дина Тукпаева

Как рассказал лесник, всю площадь после пожара 2004 года восстановить не успели. Лесу дали время отойти от пожара и около 10 лет назад завершили посадку на 40% сгоревшей площади. Остальное природа восстановила сама.

С последствиями пожара 2022 года может быть также. Уже через три-четыре года часть территории займут березы и осины, через шесть-семь лет их догонят сосны. То есть пройдет десяток лет и гарь скроется за зеленью.

"У нас из 24 тыс. сгоревших гектаров около 600-700 га занимал кустарник. Осенью проезжал, уже было видно, что эти растения восстановятся без нашей помощи. В этом году будем переводить их уже в лесопокрытую территорию", – поделился хорошей новостью Баймагамбетов.

Чтобы восстановить такие огромные площади, нужно много семян, а также двухлетних сеянцев. Более взрослые деревья приживаются тяжело. Выбраковка достигает 50%, как это случилось с теми саженцами, что посадили на гари в первый год после пожара.

Фото: Zakon.kz / Дина Тукпаева

В Семиозерском лесхозе три небольших питомника. Два из них общей площадью 5,5 га в этом, 2024 году, рассаживают. Двухнедельное "окно" для весенней посадки уже скоро "закроется", и нужно спешить. Трактор проходит, поднимая грядки с сосенками. За два года они успели достигнуть высоты в 10-15 см. Следом идут люди, собирая сеянцы в коробки. В каждую, рассказали работники лесхоза, помещается по 500-700 штук. В этом году корни у сосны крепкие, длинные. Посадочный материал получился хороший.

Фото: Zakon.kz / Дина Тукпаева

По подсчетам работников Семиозерского лесхоза, они вырастили 7,2 млн штук сосны. Таким образом, здесь закрыли потребности, посадив 487 га леса. Чтобы сажать больше, нужны дополнительная техника и люди, которых нет. И без того сезонные работники будут заняты на поливе, прополке питомников, рубке гари все лето. И закрыть все "дыры" их руками не удастся.

Поэтому в Семиозерском лесхозе помогают коллегам из других районов области. У половины паводок подтопил питомники или территории, предназначенные для посадки. В областном управлении природных ресурсов отметили, что из-за сильного половодья объемы весенней посадки снизили.

Фото: Zakon.kz / Дина Тукпаева

Семиозерцы сажают и на гари, но получается медленнее. Если в поле успевают посадить 30 га в день с помощью 10 тракторов с посадочными машинами, то на гари – лишь 15 га. Свежие пни не дают работать плугу, а корчевать пни – затея бесперспективная. Их слишком много, они еще свежие, а значит, корни сильные.

Но земель, что выделили акиматы для расширения площади леса, мало, да и не все примут лес. Много соленых и болотистых почв. Поэтому гарь – главный и не самый легкий путь для аулиекольцев. В Костанайской области в целом половину выделенных под леса земель забраковали, признав нелесопригодными.

Прогнозы

Лесники на сгоревший лес смотрят по-своему. Для них это трагедия, но не без надежды. Глава хозяйства Еркен Баймагамбетов рассказал, что в Семиозерском лесхозе он начинал простым рубщиком сучьев. Отдал этой земле почти 20 лет, и, когда изучал историю леса, то в одной из книг прочитал, что около 100 лет назад аулиекольский лес выгорел почти на 90%. Но природа залечила раны.