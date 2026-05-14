Цифровые проекты оценили президенты Казахстана и Турции
Президенты Казахстана и Турции посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai. Касым-Жомарту Токаеву и Реджепу Тайипу Эрдогану был представлен потенциал центра как ключевого технологического хаба страны, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев продемонстрировал лидерам двух стран экспозицию музея и возможности ИИ-кинотеатра. Он также рассказал о долгосрочной стратегии развития Alem.ai.
Программа посещения также включала презентацию проекта Astana Smart City.
Ранее президент Казахстана предложил внедрить проект e-permit с Турцией.
