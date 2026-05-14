Президент Казахстана предложил внедрить проект e-permit с Турцией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили на Казахско-турецком бизнес-форуме, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, пишет Акорда, создание благоприятных условий для бизнеса – один из приоритетов государственной политики.

"Сейчас в этой сфере ведется масштабная работа. Создан Совет иностранных инвесторов при президенте. Функционирует специальный Инвестиционный штаб. Запущена Национальная цифровая платформа, работающая по принципу "одного окна". Иностранные предприниматели могут воспользоваться преимуществами программы Altyn Visa. Основная цель этой уникальной визы – предоставление инвесторам налоговых и миграционных льгот. Призываю турецких предпринимателей воспользоваться этой возможностью. Вы знаете, что в нашей столице активно работает Международный финансовый центр "Астана" (AIFC). Это ведущий хаб в регионе, созданный для всесторонней поддержки инвесторов и предпринимателей. Центр работает на основе принципов английского права, используя лучший опыт финансовых центров Стамбула, Лондона, Дубая и Нью-Йорка. Здесь зарегистрировано более 5 600 компаний из почти 90 стран. В их числе 73 турецкие компании, работающие в финансовой, торговой, строительной и других сферах. Кроме того, укрепляется партнерство между финансовым центром "Астана" и биржей Borsa Istanbul. Мы заинтересованы в расширении связей с турецким бизнесом. Как нам известно, по инициативе г-на Реджепа Тайипа Эрдогана будет реализован ряд конкретных мер по привлечению масштабных инвестиций в национальную экономику. Добросовестным предпринимателям будет предоставлен ряд регуляторных и налоговых привилегий. Мы обязательно изучим эту инициативу для эффективного внедрения ее наиболее актуальных аспектов", – сообщил он.

Далее в выступлении была отмечена необходимость развития кооперации в промышленной сфере.

"В этой области у нас есть конкретные достижения. На сегодняшний день совместными усилиями казахско-турецких деловых кругов реализовано 142 проекта общей стоимостью 7,6 млрд долларов. Среди них отмечу компанию YDA Holding, которая открыла в нашей стране многопрофильный производственный комплекс. Кроме того, она наращивает производство алюминия и выпускает медицинские изделия. Предприятия Panelsan и Betek Boya реализуют проекты в строительной и химической промышленности, компания Aksa Energy запустила современную электростанцию в Кызылординской области. Все эти проекты призваны укрепить производственный потенциал Казахстана", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Еще одной важной задачей глава государства назвал развитие сотрудничества в транспортно-логистической сфере.





"Казахстан – один из ключевых транзитных хабов между Китаем и Европой. В настоящее время 85% грузопотока по этому маршруту проходит через территорию нашей страны. Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор, существенно укрепляет транспортный потенциал Казахстана. В последние годы объем грузов, перевозимых по нему, увеличился более чем в пять раз. В 2025 году контейнерные перевозки выросли на 36%. В ближайшее время мы намерены нарастить данный показатель до 10 млн тонн. В целях эффективной координации системы транзитных перевозок разработана единая цифровая платформа управления Smart Cargo. В целом расширение возможностей Среднего коридора отвечает долгосрочным интересам наших стран. В этой связи нами предложена совместная реализация проекта е-permit, позволяющего в электронном формате осуществлять логистические процедуры, другими словами, обеспечивать предельную прозрачность процессов и минимизацию административных издержек. Считаю важным сопряжение проекта "Средний коридор" с инициативой "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Отдельно стоит упомянуть значительный вклад турецких предпринимателей в инфраструктурный потенциал гражданской авиации страны. В настоящее время TAV Holding проводит реконструкцию международного терминала аэропорта Алматы. Компания S Sistem Lojistik выражает заинтересованность в строительстве логистического центра в аэропорту Актобе. Реализация данных инициатив будет способствовать укреплению потенциала отечественной авиаотрасли", – отметил президент.

Ранее сообщалось, что Токаев и Эрдоган обсудили развитие совместных предприятий.