"Казахмыс" рассматривает строительство собственной генерации для энергонезависимости предприятий

люди, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 15:58 Фото: "Казахмыс"
Группа "Казахмыс" изучает возможность строительства газопоршневых электростанций (ГПЭС) на своих производственных площадках. В компании рассчитывают, что проект позволит повысить энергетическую независимость активов и снизить нагрузку на внешние сети, сообщает Zakon.kz.

Вопрос обсуждался в ходе встречи руководства компании с представителями Borusan Cat Kazakhstan. Стороны рассмотрели современные технологии строительства ГПЭС и варианты их применения на промышленных объектах.

Как сообщили в компании, сейчас проводится сравнительный анализ предложений нескольких международных производителей и интеграторов оборудования. Предполагается, что станции будут работать на природном газе с применением когенерационных технологий, позволяющих одновременно вырабатывать электрическую и тепловую энергию за счет утилизации тепла.

По словам председателя правления Группы "Казахмыс" Руслана Өскенәлі, при выборе технологического партнера компания намерена учитывать не только технические характеристики оборудования, но и вопросы сервисной поддержки и локализации обслуживания.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 15:58

Фото: "Казахмыс"

"Мы ориентируемся на создание автономного энергоузла, который обеспечит стабильность производственных процессов и позволит эффективно управлять себестоимостью продукции в долгосрочной перспективе", – отметил он.

Также в ходе встречи обсуждалась возможность проведения дополнительного технического аудита на площадках Жезказганского медеплавильного завода. Полученные результаты планируется использовать при формировании финансово-экономической модели проекта и принятии окончательного решения о выборе поставщика оборудования и начале строительно-монтажных работ.

Айсулу Омарова
