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Шахтеры "Казахмыса" объявили забастовку в Улытауской области

Шахтеры "Казахмыса" объявили забастовку в Улытауской области Фото: pixabay
Шахтеры корпорации "Казахмыс" в Улытауской области объявили забастовку, требуя лучших условий труда. Представители группы компаний ведут с ними переговоры, сообщает Zakon.kz.

14 августа в ряде СМИ появилась информация о том, что около 100 шахтеров ТОО "Корпорация Казахмыс" в Улытауской области объявили забастовку, требуя улучшения условий труда, обновления оборудования, выплаты премий и пересмотра условий медицинского страхования. В общей сложности бастующие выдвинули 15 требований.

В пресс-службе корпорации "Казахмыс" подтвердили информацию о приостановке работ в шахте и заверили, что ведут диалог с бастующими сотрудниками.

"14 августа шахтеры и работники подрядных организаций шахты №65 Сатпаевской производственной площадки, заступивших в ночную смену, объявили о приостановлении работ. На место выехали руководство "Казахмыс", сотрудники прокуратуры, представители местной исполнительной власти. Сейчас руководство "Казахмыс" ведет переговоры с инициативной группой шахтеров для решения возникших вопросов. Работает региональный оперативный штаб", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее депутат Мажилиса объяснил, почему в Казахстане постоянно происходят забастовки нефтяников.

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