СКО задает высокий темп посевной: первый миллион гектаров уже засеян

В Северо-Казахстанской области посевная кампания вступила в активную фазу и набирает обороты. Житница Казахстана уже засеяла первый миллион гектаров, опережая показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Такой темп стал результатом своевременной государственной поддержки, раннего финансирования по программе "Кең Дала" и высокой готовности хозяйств к весенне-полевым работам.

СКО традиционно является одним из ключевых аграрных регионов страны и вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Казахстана. В этом году регион делает ставку не только на оперативное проведение посевной, но и на повышение экономической эффективности аграрного сектора.

Особое внимание уделяется диверсификации посевных площадей. В области продолжается переход к более доходным направлениям, в том числе к высокомаржинальным культурам. Площади масличных культур доведены до 1 млн га. Это позволяет укреплять финансовую устойчивость хозяйств, снижать зависимость от одной культуры и повышать доходность сельхозпроизводителей.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Посевная кампания в области проходит организованно и высокими темпами. Хозяйства обеспечены семенами, горюче-смазочными материалами и необходимыми ресурсами. На сегодня уже засеян первый миллион гектаров, что выше уровня аналогичного периода прошлого года", – сообщили в Управлении сельского хозяйства и земельных отношений СКО.

Одним из ключевых факторов успешного старта стала своевременная поддержка аграриев. Для региона выделено 59 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива по цене 281 тенге за литр. Это позволило хозяйствам без задержек вывести технику в поля и обеспечить стабильный ход работ в оптимальные агротехнические сроки.

Кроме того, хозяйства полностью обеспечены семенами сельскохозяйственных культур. Увеличиваются объемы внесения минеральных удобрений, продолжается обновление машинно-тракторного парка и внедрение современных агротехнологий. Все это напрямую влияет на качество будущего урожая.

Значимую роль сыграло раннее финансирование. В текущем году объем льготного кредитования агропромышленного комплекса области составляет 170 млрд тенге. По программе "Кең Дала 2" уже выдано 105 млрд тенге. Благодаря этим средствам аграрии смогли заранее приобрести семена, удобрения, топливо и другие необходимые материалы.

Слаженная работа сельхозформирований, своевременное ресурсное обеспечение и системная государственная поддержка позволили СКО уверенно войти в активную фазу посевной. Сегодня регион демонстрирует высокие темпы работ и закладывает основу для получения достойного урожая.