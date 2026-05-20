#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
471.77
547.25
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
471.77
547.25
6.6
События

СКО задает высокий темп посевной: первый миллион гектаров уже засеян

СКО задает высокий темп посевной, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 20:17 Фото: пресс-служба акимата СКО
В Северо-Казахстанской области посевная кампания вступила в активную фазу и набирает обороты. Житница Казахстана уже засеяла первый миллион гектаров, опережая показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Такой темп стал результатом своевременной государственной поддержки, раннего финансирования по программе "Кең Дала" и высокой готовности хозяйств к весенне-полевым работам.

СКО традиционно является одним из ключевых аграрных регионов страны и вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Казахстана. В этом году регион делает ставку не только на оперативное проведение посевной, но и на повышение экономической эффективности аграрного сектора.

Особое внимание уделяется диверсификации посевных площадей. В области продолжается переход к более доходным направлениям, в том числе к высокомаржинальным культурам. Площади масличных культур доведены до 1 млн га. Это позволяет укреплять финансовую устойчивость хозяйств, снижать зависимость от одной культуры и повышать доходность сельхозпроизводителей.

СКО задает высокий темп посевной, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 20:17

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Посевная кампания в области проходит организованно и высокими темпами. Хозяйства обеспечены семенами, горюче-смазочными материалами и необходимыми ресурсами. На сегодня уже засеян первый миллион гектаров, что выше уровня аналогичного периода прошлого года", – сообщили в Управлении сельского хозяйства и земельных отношений СКО.

Одним из ключевых факторов успешного старта стала своевременная поддержка аграриев. Для региона выделено 59 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива по цене 281 тенге за литр. Это позволило хозяйствам без задержек вывести технику в поля и обеспечить стабильный ход работ в оптимальные агротехнические сроки.

СКО задает высокий темп посевной, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 20:17

Фото: пресс-служба акимата СКО

Кроме того, хозяйства полностью обеспечены семенами сельскохозяйственных культур. Увеличиваются объемы внесения минеральных удобрений, продолжается обновление машинно-тракторного парка и внедрение современных агротехнологий. Все это напрямую влияет на качество будущего урожая.

СКО задает высокий темп посевной, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 20:17

Фото: пресс-служба акимата СКО

Значимую роль сыграло раннее финансирование. В текущем году объем льготного кредитования агропромышленного комплекса области составляет 170 млрд тенге. По программе "Кең Дала 2" уже выдано 105 млрд тенге. Благодаря этим средствам аграрии смогли заранее приобрести семена, удобрения, топливо и другие необходимые материалы.

СКО задает высокий темп посевной, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 20:17

Фото: пресс-служба акимата СКО

Слаженная работа сельхозформирований, своевременное ресурсное обеспечение и системная государственная поддержка позволили СКО уверенно войти в активную фазу посевной. Сегодня регион демонстрирует высокие темпы работ и закладывает основу для получения достойного урожая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
завод, Eurasian Milk, молоко, СКО
11:00, 24 декабря 2025
Eurasian Milk завершил строительство первой фазы нового завода по глубокой переработке молока в СКО
Профинансировал расширение мощностей мелькомбината в СКО
09:30, 29 апреля 2026
Bank RBK профинансировал расширение мощностей мелькомбината в СКО
Фермеры: сайгаки вытоптали миллион гектаров пастбищ в ЗКО
08:28, 04 августа 2023
Фермеры: Сайгаки вытоптали миллион гектаров пастбищ в ЗКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
20:13, Сегодня
Дастин Порье назвал пять самых зрелищных бойцов UFC
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
19:39, Сегодня
Экс-тренер "Барыса" Назаров высказался о ходе финальной серии плей-офф КХЛ
Фото: UFC
19:22, Сегодня
Легенда UFC Жорж Сен-Пьер рассказал о своих вредных привычках
Фото: НОК РК
18:49, Сегодня
Анна Данилина пробилась в полуфинал теннисного турнира в Страсбурге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: