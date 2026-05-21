Олжас Бектенов провел заседание Высшего попечительского совета NU и посетил NU Өnergy

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Высшего попечительского совета NU, НИШ и "Назарбаев Фонд", где были заслушаны отчеты о проделанной работе и рассмотрены планы дальнейшего развития.

Центральным вопросом повестки стало рассмотрение проекта Стратегии долгосрочного развития NU на 2026-2031 годы. Стратегия направлена на укрепление позиций университета как ведущего исследовательского и инновационного центра страны, развитие международного сотрудничества и коммерциализацию научных разработок. Документ охватывает пять ключевых направлений: реформирование высшего образования, академическое и научное лидерство, развитие академической системы здравоохранения, а также трансфер исследований в производство. Также на заседании был утвержден отчет о реализации стратегии развития НИШ за 2025 год. Отмечено, что школы демонстрируют устойчивые академические результаты: учащиеся стабильно лидируют в национальных и международных олимпиадах, педагоги показывают высокие результаты в профессиональных конкурсах.

Премьер-министр посетил недавно открывшийся в университете креативный хаб NU Өnergy – первое в Центральной Азии междисциплинарное пространство, объединяющее фундаментальную науку, технологии, креативные индустрии и предпринимательство. В основе работы хаба лежит направление science-art, позволяющее переводить идеи из научной и креативной среды в решения для реальной экономики. Шесть лабораторий, от цифровых медиа и кино до биодизайна и гастрономии, доступны для широкой аудитории.

Премьер-министр ознакомился с лабораториями, передовыми научными разработками, стартапами и высокотехнологичными проектами в сфере искусственного интеллекта, образования, медицины, биотехнологий, сельского хозяйства, спортивных технологий и сохранения культурного наследия.

Руководителю правительства были продемонстрированы новые перспективные наукоемкие проекты, а также внимание было уделено динамике развития проектов, ранее презентованных премьер-министру.

Среди представленных проектов – образовательная платформа Artisan Education, охватившая более 200 школ Казахстана и выходящая на рынки десяти стран; система биомеханического анализа спортсменов Mirai Tech на основе умных стелек, уже работающая с казахстанскими футбольными клубами и проходящая пилоты в Европе и США; медицинский экзоскелет A-GEAR, прошедший сертификацию и вышедший на коммерческие поставки. В агросекторе представлены BunkSense – первая в СНГ система ИИ-мониторинга кормления скота, и Лаборатория репродуктивных биотехнологий КРС. Также показаны автономный дрон с управлением на казахском языке без GPS и облака, экопроект Green Dala по озеленению городской инфраструктуры и Национальная программа цифровой документации архитектурного наследия с применением LiDAR и дронов.

За прошедший год вуз значительно укрепил свои позиции в глобальном академическом пространстве. В рейтинге Times Higher Education World University Rankings 2026 Nazarbayev University поднялся примерно на 100 позиций и в настоящее время входит в группу 401-500 лучших вузов мира.