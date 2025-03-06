Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике

На заседании Совета по экономической политике под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены меры по исполнению поручений главы государства, данных в Послании "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", сообщает Zakon.kz.

Так, 6 марта 2025 года были обсуждены подходы по обеспечению баланса между денежно-кредитной и фискальной политикой для повышения сбалансированности макроэкономической политики.

Также акцентировано внимание на повышении устойчивости государственных финансов и качества роста экономики с опорой на рыночные механизмы.

Фото: primeminister.kz

Заслушаны предложения по институциональному укреплению соблюдения системы бюджетных правил и целевых ориентиров, повышению роли частного сектора в финансировании экономики, снижению системных рисков в финансовом секторе.

Фото: primeminister.kz

В заседании приняли участие председатель Национального банка Тимур Сулейменов, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, помощник президента по экономическим вопросам Канат Шарлапаев, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, а также руководство ответственных министерств.

Напомним, что 4 марта 2025 года Бектенов на заседании правительства поручил министерствам, акиматам, квазигосударственному сектору и банкам мобилизовать все ресурсы для качественного и динамичного роста национальной экономики. Бектенов отметил, что финансирование реального сектора экономики является решающим фактором динамичного экономического роста.