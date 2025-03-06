Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике
Так, 6 марта 2025 года были обсуждены подходы по обеспечению баланса между денежно-кредитной и фискальной политикой для повышения сбалансированности макроэкономической политики.
Также акцентировано внимание на повышении устойчивости государственных финансов и качества роста экономики с опорой на рыночные механизмы.
Фото: primeminister.kz
Заслушаны предложения по институциональному укреплению соблюдения системы бюджетных правил и целевых ориентиров, повышению роли частного сектора в финансировании экономики, снижению системных рисков в финансовом секторе.
Фото: primeminister.kz
В заседании приняли участие председатель Национального банка Тимур Сулейменов, заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, помощник президента по экономическим вопросам Канат Шарлапаев, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, а также руководство ответственных министерств.
Напомним, что 4 марта 2025 года Бектенов на заседании правительства поручил министерствам, акиматам, квазигосударственному сектору и банкам мобилизовать все ресурсы для качественного и динамичного роста национальной экономики. Бектенов отметил, что финансирование реального сектора экономики является решающим фактором динамичного экономического роста.