Более 66 тысяч шымкентцев приняли участие в проекте "Читающая нация"

В Шымкенте подвели итоги масштабного городского проекта "Читающая нация", реализованного в рамках инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по развитию культуры чтения и повышению интеллектуального потенциала общества, сообщает Zakon.kz.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась с участием акима города Габита Сыздыкбекова. В ходе мероприятия были отмечены жители Шымкента, активно участвовавшие в продвижении культуры чтения и показавшие высокие результаты в рамках конкурса.

Габит Сыздыкбеков отметил, что проект за короткое время показал масштабные результаты.

"За короткий период в проекте приняли участие более 66 тыс. жителей, которые прочитали свыше 500 тысяч книг. Это является ярким свидетельством высокого интереса жителей города к духовному развитию и знаниям. Поздравляю всех с успешной реализацией проекта "Читающая нация", направленного на продвижение духовных ценностей", – отметил аким города.

Проект продолжался восемь месяцев и объединил более 66 тысяч участников. За этот период жителями города было прочитано свыше 500 тысяч книг. По условиям конкурса каждый участник прочитал не менее 15 книг.

В проекте приняли участие:

более 26 тыс. школьников;

свыше 18 тыс. студентов;

более 6 тыс. педагогов;

свыше 15 тыс. семей;

государственные служащие и представители различных сфер.

Победители определялись по следующим номинациям:

"Читающая школа";

"Читающий колледж";

"Читающий университет";

"Читающий педагог";

"Читающая династия";

"Читающий госслужащий".

Особое внимание в рамках проекта было уделено семейному чтению. По мнению организаторов, именно формирование культуры чтения в семье способствует воспитанию образованного и духовно развитого поколения. Участники не только читали произведения, но и проводили совместные обсуждения прочитанного, формируя устойчивую интеллектуальную среду.

Среди победителей конкурса – государственные служащие, педагоги, школьники и студенты. В числе лучших:

заместитель руководителя Департамента казначейства Замзагуль Абсадирова;

династия Бауыржановых;

педагоги Аяжан Байтемир, Иса Шаншар и Гульнафис Кемерова.

Главные призы в размере одного миллиона тенге получили:

студент Южно-Казахстанского исследовательского университета имени М. Ауэзова Азамат Канадылаев;

студент колледжа "Парасат" Мирас Муталов;

учащиеся ряда общеобразовательных организаций города.

Призовой фонд конкурса составил:

I место – 1 000 000 тенге;

II место – 600 000 тенге;

III место – 400 000 тенге;

лучшие государственные служащие – от 100 тыс. до 300 тыс. тенге.

Известный литературовед и писатель Кулбек Ергобек отметил значимость проекта и подчеркнул, что интерес общества к литературе остается высоким.

Организаторы сообщили, что проект "Читающая нация" будет продолжен и в дальнейшем. Основная цель инициативы – развитие устойчивой культуры чтения, популяризация книги среди молодежи и формирование интеллектуального общества.