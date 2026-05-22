Более 66 тысяч шымкентцев приняли участие в проекте "Читающая нация"
Торжественная церемония награждения победителей состоялась с участием акима города Габита Сыздыкбекова. В ходе мероприятия были отмечены жители Шымкента, активно участвовавшие в продвижении культуры чтения и показавшие высокие результаты в рамках конкурса.
Габит Сыздыкбеков отметил, что проект за короткое время показал масштабные результаты.
"За короткий период в проекте приняли участие более 66 тыс. жителей, которые прочитали свыше 500 тысяч книг. Это является ярким свидетельством высокого интереса жителей города к духовному развитию и знаниям. Поздравляю всех с успешной реализацией проекта "Читающая нация", направленного на продвижение духовных ценностей", – отметил аким города.
Проект продолжался восемь месяцев и объединил более 66 тысяч участников. За этот период жителями города было прочитано свыше 500 тысяч книг. По условиям конкурса каждый участник прочитал не менее 15 книг.
В проекте приняли участие:
- более 26 тыс. школьников;
- свыше 18 тыс. студентов;
- более 6 тыс. педагогов;
- свыше 15 тыс. семей;
- государственные служащие и представители различных сфер.
Победители определялись по следующим номинациям:
- "Читающая школа";
- "Читающий колледж";
- "Читающий университет";
- "Читающий педагог";
- "Читающая династия";
- "Читающий госслужащий".
Особое внимание в рамках проекта было уделено семейному чтению. По мнению организаторов, именно формирование культуры чтения в семье способствует воспитанию образованного и духовно развитого поколения. Участники не только читали произведения, но и проводили совместные обсуждения прочитанного, формируя устойчивую интеллектуальную среду.
Среди победителей конкурса – государственные служащие, педагоги, школьники и студенты. В числе лучших:
- заместитель руководителя Департамента казначейства Замзагуль Абсадирова;
- династия Бауыржановых;
- педагоги Аяжан Байтемир, Иса Шаншар и Гульнафис Кемерова.
Главные призы в размере одного миллиона тенге получили:
- студент Южно-Казахстанского исследовательского университета имени М. Ауэзова Азамат Канадылаев;
- студент колледжа "Парасат" Мирас Муталов;
- учащиеся ряда общеобразовательных организаций города.
Призовой фонд конкурса составил:
- I место – 1 000 000 тенге;
- II место – 600 000 тенге;
- III место – 400 000 тенге;
- лучшие государственные служащие – от 100 тыс. до 300 тыс. тенге.
Известный литературовед и писатель Кулбек Ергобек отметил значимость проекта и подчеркнул, что интерес общества к литературе остается высоким.
Организаторы сообщили, что проект "Читающая нация" будет продолжен и в дальнейшем. Основная цель инициативы – развитие устойчивой культуры чтения, популяризация книги среди молодежи и формирование интеллектуального общества.