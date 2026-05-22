#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
470.8
545.99
6.6
События

Более 66 тысяч шымкентцев приняли участие в проекте "Читающая нация"

награждение, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 20:45 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В Шымкенте подвели итоги масштабного городского проекта "Читающая нация", реализованного в рамках инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по развитию культуры чтения и повышению интеллектуального потенциала общества, сообщает Zakon.kz.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась с участием акима города Габита Сыздыкбекова. В ходе мероприятия были отмечены жители Шымкента, активно участвовавшие в продвижении культуры чтения и показавшие высокие результаты в рамках конкурса.

Габит Сыздыкбеков отметил, что проект за короткое время показал масштабные результаты.

награждение, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 20:45

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"За короткий период в проекте приняли участие более 66 тыс. жителей, которые прочитали свыше 500 тысяч книг. Это является ярким свидетельством высокого интереса жителей города к духовному развитию и знаниям. Поздравляю всех с успешной реализацией проекта "Читающая нация", направленного на продвижение духовных ценностей", – отметил аким города.
награждение, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 20:45

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Проект продолжался восемь месяцев и объединил более 66 тысяч участников. За этот период жителями города было прочитано свыше 500 тысяч книг. По условиям конкурса каждый участник прочитал не менее 15 книг.

В проекте приняли участие:

  • более 26 тыс. школьников;
  • свыше 18 тыс. студентов;
  • более 6 тыс. педагогов;
  • свыше 15 тыс. семей;
  • государственные служащие и представители различных сфер.

Победители определялись по следующим номинациям:

  • "Читающая школа";
  • "Читающий колледж";
  • "Читающий университет";
  • "Читающий педагог";
  • "Читающая династия";
  • "Читающий госслужащий".
награждение, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 20:45

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Особое внимание в рамках проекта было уделено семейному чтению. По мнению организаторов, именно формирование культуры чтения в семье способствует воспитанию образованного и духовно развитого поколения. Участники не только читали произведения, но и проводили совместные обсуждения прочитанного, формируя устойчивую интеллектуальную среду.

Среди победителей конкурса – государственные служащие, педагоги, школьники и студенты. В числе лучших:

  • заместитель руководителя Департамента казначейства Замзагуль Абсадирова;
  • династия Бауыржановых;
  • педагоги Аяжан Байтемир, Иса Шаншар и Гульнафис Кемерова.

Главные призы в размере одного миллиона тенге получили:

  • студент Южно-Казахстанского исследовательского университета имени М. Ауэзова Азамат Канадылаев;
  • студент колледжа "Парасат" Мирас Муталов;
  • учащиеся ряда общеобразовательных организаций города.

Призовой фонд конкурса составил:

  • I место – 1 000 000 тенге;
  • II место – 600 000 тенге;
  • III место – 400 000 тенге;
  • лучшие государственные служащие – от 100 тыс. до 300 тыс. тенге.
награждение, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 20:45

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Известный литературовед и писатель Кулбек Ергобек отметил значимость проекта и подчеркнул, что интерес общества к литературе остается высоким.

Организаторы сообщили, что проект "Читающая нация" будет продолжен и в дальнейшем. Основная цель инициативы – развитие устойчивой культуры чтения, популяризация книги среди молодежи и формирование интеллектуального общества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
награждение
18:43, 23 апреля 2026
Проект, вернувший интерес к книгам: итоги конкурса "Читающая нация" в Караганде
книги
15:31, 16 мая 2026
Развитие культуры чтения и формирование читающей нации: Токаев подписал указ
награждение
19:58, 23 апреля 2026
"Читающая нация" в Костанае: как 55 тысяч человек превратили чтение в движение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
21:24, Сегодня
Заслуженный тренер России Янчук рассказал, чего не хватает Рыбакиной
Фото: ФК &quot;Каспий&quot;
20:56, Сегодня
"Каспий" и "Иртыш" разошлись миром в матче КПЛ-2026
Фото: ATP
20:48, Сегодня
Александр Бублик не смог выйти в финал турнира в Женеве
Фото: ATP
20:15, Сегодня
Рафаэль Надаль рассказал о самом запоминающимся финале "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: