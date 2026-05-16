Развитие культуры чтения и формирование читающей нации: Токаев подписал указ

16 мая 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации", сообщает Zakon.kz.

Цель Указа – развитие человеческого капитала, укрепление интеллектуального и культурного потенциала общества, популяризация культуры чтения как ключевого элемента образования, воспитание и просвещение, создание условий для формирования читающей нации, а также развитие творческой, созидательной и конкурентоспособной личности.

Постановление

Определить приоритетными направлениями государственной политики в сферах культуры, образования и инноваций:

развитие культуры чтения и формирование читающей нации;

развитие современной читательской инфраструктуры: создание библиотек нового формата, общественных пространств с широким применением цифровых инструментов;

поддержку отечественных писателей и поэтов, чьи произведения способствуют воспитанию молодого поколения в духе ключевых принципов и положений Конституции Республики Казахстан;

стимулирование полезной для государства деятельности издателей

и распространителей книжной продукции;

популяризацию национального литературного наследия в стране и за рубежом.

Правительству РК поручается:

обеспечить реализацию комплекса мер по развитию культуры чтения и формированию устойчивых навыков чтения среди различных категорий населения, включая детей и молодежь;

обеспечить модернизацию читательской инфраструктуры, включая создание библиотек нового формата, многофункциональных общественных пространств, внедрение современных информационных систем и сервисов;

обеспечить популяризацию национального литературного наследия в стране и за рубежом, в том числе путем качественного перевода, издания, распространения произведений среди широкой читательской аудитории;

до 1 сентября 2026 года приступить к реализации республиканского проекта "10 читателей года";

до конца 2026 года утвердить Концепцию популяризации культуры чтения и книжного дела в условиях развития искусственного интеллекта "Читающая нация" на 2027 – 2031 годы (далее – Концепция "Читающая нация");

до 1 января 2027 года разработать проект нового Закона Республики Казахстан "О библиотечном и книгоиздательском деле";

до 1 января 2027 года учредить Национальную премию за успехи в развитии культуры чтения;

до 1 января 2027 года создать Национальную цифровую библиотечную платформу с единым доступом;

ежегодно представлять отчет о ходе реализации Концепции "Читающая нация" в АП РК.

Ранее депутат предложил освободить госслужащих Казахстана в пятницу от работы – чтобы было время читать книги.