#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
470.17
547.47
6.42
События

Развитие культуры чтения и формирование читающей нации: Токаев подписал указ

книги, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 15:31 Фото: magnific
16 мая 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации", сообщает Zakon.kz.

Цель Указа – развитие человеческого капитала, укрепление интеллектуального и культурного потенциала общества, популяризация культуры чтения как ключевого элемента образования, воспитание и просвещение, создание условий для формирования читающей нации, а также развитие творческой, созидательной и конкурентоспособной личности.

Постановление

Определить приоритетными направлениями государственной политики в сферах культуры, образования и инноваций:

  • развитие культуры чтения и формирование читающей нации;
  • развитие современной читательской инфраструктуры: создание библиотек нового формата, общественных пространств с широким применением цифровых инструментов;
  • поддержку отечественных писателей и поэтов, чьи произведения способствуют воспитанию молодого поколения в духе ключевых принципов и положений Конституции Республики Казахстан;
  • стимулирование полезной для государства деятельности издателей
  • и распространителей книжной продукции;
  • популяризацию национального литературного наследия в стране и за рубежом.

Правительству РК поручается:

  • обеспечить реализацию комплекса мер по развитию культуры чтения и формированию устойчивых навыков чтения среди различных категорий населения, включая детей и молодежь;
  • обеспечить модернизацию читательской инфраструктуры, включая создание библиотек нового формата, многофункциональных общественных пространств, внедрение современных информационных систем и сервисов;
  • обеспечить популяризацию национального литературного наследия в стране и за рубежом, в том числе путем качественного перевода, издания, распространения произведений среди широкой читательской аудитории;
  • до 1 сентября 2026 года приступить к реализации республиканского проекта "10 читателей года";
  • до конца 2026 года утвердить Концепцию популяризации культуры чтения и книжного дела в условиях развития искусственного интеллекта "Читающая нация" на 2027 – 2031 годы (далее – Концепция "Читающая нация");
  • до 1 января 2027 года разработать проект нового Закона Республики Казахстан "О библиотечном и книгоиздательском деле";
  • до 1 января 2027 года учредить Национальную премию за успехи в развитии культуры чтения;
  • до 1 января 2027 года создать Национальную цифровую библиотечную платформу с единым доступом;
  • ежегодно представлять отчет о ходе реализации Концепции "Читающая нация" в АП РК.

Ранее депутат предложил освободить госслужащих Казахстана в пятницу от работы – чтобы было время читать книги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Токаев подписал указ о либерализации экономики
17:46, 10 мая 2024
Токаев подписал указ о либерализации экономики
награждение
19:58, 23 апреля 2026
"Читающая нация" в Костанае: как 55 тысяч человек превратили чтение в движение
Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК
15:01, 18 марта 2025
Токаев подписал указ о создании Агентства РК по атомной энергии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ризабек Айтмухан
16:06, Сегодня
Полная доминация: Ризабек Айтмухан поборется за "золото" Кубка РК в Алматы
Нуркожа Кайпанов
16:04, Сегодня
Чемпион мира из Казахстана всухую победил соперника и вышел в финал Кубка Казахстана
Алан Оралбек
15:41, Сегодня
Сенсация: молодой борец совершил невероятный камбэк против призёра ЧМ в Кубке Казахстана
Ризабек Айтмухан
15:08, Сегодня
Ризабек Айтмухан за минуту разгромил экс-россиянина и вышел в полуфинал Кубка Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: