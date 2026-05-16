Развитие культуры чтения и формирование читающей нации: Токаев подписал указ
16 мая 2026 года Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации", сообщает Zakon.kz.
Цель Указа – развитие человеческого капитала, укрепление интеллектуального и культурного потенциала общества, популяризация культуры чтения как ключевого элемента образования, воспитание и просвещение, создание условий для формирования читающей нации, а также развитие творческой, созидательной и конкурентоспособной личности.
Постановление
Определить приоритетными направлениями государственной политики в сферах культуры, образования и инноваций:
- развитие культуры чтения и формирование читающей нации;
- развитие современной читательской инфраструктуры: создание библиотек нового формата, общественных пространств с широким применением цифровых инструментов;
- поддержку отечественных писателей и поэтов, чьи произведения способствуют воспитанию молодого поколения в духе ключевых принципов и положений Конституции Республики Казахстан;
- стимулирование полезной для государства деятельности издателей
- и распространителей книжной продукции;
- популяризацию национального литературного наследия в стране и за рубежом.
Правительству РК поручается:
- обеспечить реализацию комплекса мер по развитию культуры чтения и формированию устойчивых навыков чтения среди различных категорий населения, включая детей и молодежь;
- обеспечить модернизацию читательской инфраструктуры, включая создание библиотек нового формата, многофункциональных общественных пространств, внедрение современных информационных систем и сервисов;
- обеспечить популяризацию национального литературного наследия в стране и за рубежом, в том числе путем качественного перевода, издания, распространения произведений среди широкой читательской аудитории;
- до 1 сентября 2026 года приступить к реализации республиканского проекта "10 читателей года";
- до конца 2026 года утвердить Концепцию популяризации культуры чтения и книжного дела в условиях развития искусственного интеллекта "Читающая нация" на 2027 – 2031 годы (далее – Концепция "Читающая нация");
- до 1 января 2027 года разработать проект нового Закона Республики Казахстан "О библиотечном и книгоиздательском деле";
- до 1 января 2027 года учредить Национальную премию за успехи в развитии культуры чтения;
- до 1 января 2027 года создать Национальную цифровую библиотечную платформу с единым доступом;
- ежегодно представлять отчет о ходе реализации Концепции "Читающая нация" в АП РК.
Ранее депутат предложил освободить госслужащих Казахстана в пятницу от работы – чтобы было время читать книги.
