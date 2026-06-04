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События

Более 3,5 тысячи компаний выбрали сотрудничество с Qarmet

рабочий, станок, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 13:15 Фото: Qarmet
Qarmet продолжает развивать прозрачную и удобную систему взаимодействия с поставщиками и подрядчиками.

Для компаний, заинтересованных в сотрудничестве с крупнейшим металлургическим предприятием Казахстана, действует специализированный портал QPartners – официальная цифровая площадка закупок Qarmet. Сейчас на платформе зарегистрировано 3667 поставщиков и подрядчиков, действуют более 400 активных тендеров.

оборудование, цех, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 13:15

Фото: Qarmet

Через QPartners поставщики могут подавать заявки на участие в тендерах и аукционах, проходить предварительный квалификационный отбор, актуализировать данные о компании и отслеживать дальнейшие этапы взаимодействия. Потенциальному поставщику не требуется обращаться в разные подразделения Qarmet для получения базовой информации: основные сведения о закупках, требования к участникам, инструкции и необходимые документы собраны на одной цифровой площадке.

сайт, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 13:15

Фото: Qarmet

С Qarmet сотрудничают как зарубежные компании, так и казахстанские поставщики. Партнеры оказывают услуги в различных направлениях: поставляют технологическое оборудование, выполняют научно-исследовательские и строительно-монтажные работы, проводят ремонт и гарантийное обслуживание. Один из надежных партнеров компании – ТОО "Ремэкология". Предприятие, расположенное в Темиртау, специализируется на ремонте металлургического оборудования.

"Мы работаем с Qarmet с момента основания компании. За это время выстроили стабильное и эффективное сотрудничество. Для нас особенно важно, что компания открыта к диалогу, предъявляет высокие требования к качеству работ и создает условия для развития местных поставщиков. Участие в проектах Qarmet позволяет нам расширять компетенции, совершенствовать производственные процессы и уверенно планировать дальнейшее развитие", – подчеркнули в компании.
оборудование, цех, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 13:15

Фото: Qarmet

Одним из успешных примеров развития промышленной кооперации стал кластер, созданный на базе Qarmet Service. На площадке площадью около 20 тысяч квадратных метров размещаются локальные предприятия, выпускающие востребованную для промышленности продукцию. Первым проектом в рамках кластера стало производство трикотажных перчаток ТОО "Glovex". Его особенность – использование принципов экономики замкнутого цикла: в качестве сырья перерабатываются текстильные отходы, в том числе бывшая в употреблении спецодежда подразделений Qarmet. Это позволяет снижать объемы отходов, уменьшать экологическую нагрузку и увеличивать долю казахстанского содержания. Предприятия промышленного кластера также могут принимать заказы через портал Qpartners, который объединяет Qarmet с действующими и потенциальными поставщиками.

завод, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 13:15

Фото: Qarmet

"QPartners – это не просто электронная площадка для участия в закупках. Это единое цифровое окно для компаний, которые хотят выстроить открытые и долгосрочные отношения с Qarmet, предложить свои компетенции и стать частью масштабной программы развития промышленного производства. Для пользователей портала действует техническая поддержка. Консультации предоставляются в рабочие дни с 08:00 до 17:00. Обратиться к специалистам можно по электронной почте support@qpartners.kz", – отметили в компании Qarmet.

Зарегистрироваться и ознакомиться с доступными возможностями можно на портале qpartners.kz.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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