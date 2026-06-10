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События

Пациенты пожаловались на хаос в поликлинике из-за сбоев Damumed на западе Казахстана

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 01:45 Фото: Zakon.kz
В Актау пожаловались на сбои Damumed и большие очереди в поликлиниках. Инцидент прокомментировали в администрации медицинского учреждения, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Lada.kz, жительница Актау обратила внимание на проблемы с организацией приема пациентов в городской поликлинике №1. По ее словам, даже предварительная запись к терапевту через систему Damumed не гарантирует своевременный прием.

На одного пациента отводится 15 минут, однако на одно и то же время могут быть записаны сразу два человека, что существенно сокращает время, которое врач может уделить каждому пациенту, способствует скоплению очередей и общей неразберихе.

Люди, не от хорошей жизни пришедшие за медицинской помощью, вынуждены тратить силы и нервы на разборки у дверей терапевта.

"Даже имеющаяся запись к терапевту не гарантирует, что вы сможете попасть на прием вовремя. На одного человека в записи выделяется 15 минут, но на одно и то же время через Damumed могут записать двух пациентов", – написала жительница.

По мнению автора публикации, это вызывает вопросы к качеству оказания медицинских услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Администрация поликлиники прокомментировала ситуацию. Как рассказала заместитель директора по медицинской части Шолпан Тасимова, дублирование времени приема произошло из-за выхода одного из терапевтов в отпуск. Всех ее записанных пациентов "перекинули" к другому специалисту.

"Этот случай был вчера, 8 июня. Мы дали поручение IT-специалисту внести корректировки в алгоритм записи в приложении. Сейчас дублирование времени исключено, все записываются в открытые окошки. Также медсестры обзванивают уже записавшихся пациентов и предупреждают о временной замене терапевта", – рассказала Шолпан Тасимова.

На текущий момент городская поликлиника №1 испытывает дефицит кадров – медицинское учреждение охватывает 28 участков, закрепленных за 20 терапевтами.

Летом 2025 года сообщалось о том, что 400 миллионов тенге похитили на востоке страны через Damumed.

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Канат Болысбек
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