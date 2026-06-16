Qazaq Oil открыла новый отель Keruen Inn в Каркаралинске

Семь лет назад Qazaq Oil начинала с задачи переосмыслить привычный формат автозаправочной станции. Сегодня компания развивает более широкую инфраструктурную модель, в которой дорога – это не только топливо, но и сервисы, сопровождающие человека на всем маршруте.

Очередным этапом этой трансформации стало открытие шестого отеля Keruen Inn – новый объект начал работу на въезде в Каркаралинск. Ранее отели сети появились в Актау, Атырау, Мерке, Аральске и Семее.

Если раньше остановка в пути ограничивалась заправкой автомобиля, то сегодня вокруг этой точки формируется целая среда: размещение, питание, цифровые сервисы, торговая инфраструктура и новые сценарии мобильности.

Фото: Qazaq Oil

Новый Keruen Inn рассчитан на 31 номер и ориентирован как на туристов, так и на путешественников, которые совершают длительные поездки между регионами. Для семейных гостей предусмотрена детская игровая зона площадью 48 квадратных метров.

Отель интегрирован в инфраструктуру автозаправочного комплекса Qazaq Oil и работает как часть единого сервисного пространства. На территории доступны парковка для транспорта, кафе на 35 посадочных мест и станции зарядки электромобилей Qazaq Energy Charge. Рядом расположены Dala Market и Q-Café, формируя комплексный формат остановки в пути.

Фото: Qazaq Oil

Все сервисы объединены цифровой экосистемой Vlife: через приложение пользователи могут бронировать номера, оплачивать услуги, получать и использовать бонусы, а также пользоваться персональными предложениями.

"За семь лет Qazaq Oil прошла путь от модернизации топливного бизнеса к развитию полноценной сервисной инфраструктуры. Мы видим, что ожидания клиентов изменились: сегодня человеку важно не просто заправиться, а получить понятный и качественный сервис на протяжении всего маршрута. Поэтому вокруг ключевого продукта появляются новые форматы – питание, цифровые решения, гостиничные объекты и дополнительные сервисы", – отметил директор по развитию Qazaq Oil Оралхан Омаров.

Фото: Qazaq Oil

По его словам, развитие Keruen Inn стало одним из наиболее логичных продолжений этой стратегии.

"Для нас Keruen Inn – не отдельное гостиничное направление, а часть общей системы. Мы проектируем объекты так, чтобы человек мог решить сразу несколько задач в одном месте – остановиться, отдохнуть, провести время с семьей, зарядить автомобиль и продолжить путь. Именно так сегодня выглядит современная дорожная инфраструктура", – добавил Оралхан Омаров.

Фото: Qazaq Oil

Открытие шестого Keruen Inn показывает, как меняется сама роль придорожных объектов в Казахстане: из точек обслуживания они постепенно превращаются в элементы единой экосистемы для путешествий и повседневной мобильности.