Более 100 предпринимателей приняли участие в форуме Business Upgrade при поддержке Home Credit Bank

В чем миссия бизнеса, как работать, не нарушая современное налоговое и трудовое законодательство, и для чего нужен личный бренд. Эти темы стали ключевыми на форуме Business Upgrade в Петропавловске, организованном при поддержке Home Credit Bank, сообщает Zakon.kz.

Форум прошел на площадке Qyzyljar Creative Center и объединил более ста предпринимателей, руководителей компаний и отраслевых экспертов Северо-Казахстанской области, заинтересованных в развитии бизнеса и внедрении современных управленческих решений.

"Мы очень благодарны спонсору мероприятия Home Credit Bank за поддержку развития предпринимательства в нашем регионе. Целью данного форума является создание благоприятных условий для развития микро- и малого бизнеса в Северо-Казахстанской области. Деловые круги проявили очень большой интерес к данному форуму, подали заявки 180 предпринимателей", – отметила организатор форума Нургуль Булатова, руководитель креативного центра Qyzyljar Creative Center.

Фото: областная газета "Солтүстік Қазақстан"

Для представителей финансового сектора, маркетинговых агентств, IT-компаний, консалтинговых организаций и сферы услуг форум начался с выставки Business Expo, которая развернулась в фойе.

"Очень рада представлять на форуме свой новый бренд "Колчина униформ". От этой встречи жду нетворкинг, новые знакомства, возможно, клиентов и, конечно же, почерпнуть новые знания от наших спикеров", – говорит Айжан Колчина, известная в Петропавловске дизайнер одежды, руководитель-основатель бренда "Колчина униформ" и этнического бренда "Ақ қайың".

Руководитель туристической фирмы "Сезон" Наталья Токарева также признается, что форум заинтересовал ее компанию как перспективная бизнес-площадка.

"Это возможность познакомиться с новыми потенциальными клиентами, заявить о себе. Спасибо большое Home Credit Bank за поддержку и значимый вклад в проведение форума, очень интересно посмотреть, как развивается бизнес в нашем регионе, и на одной волне пообщаться с коллегами и партнерами по бизнесу", – отметила Наталья Токарева.

Фото: Qyzyljar Creative center

На выставочной зоне также можно было познакомиться с уже работающими решениями для бизнеса, получить консультации специалистов.

В зоне Home Credit Bank участники форума могли ознакомиться с продуктами и сервисами банка для физических лиц и предпринимателей, а также узнать о современных финансовых инструментах, которые помогают эффективно управлять финансами, реализовывать личные цели и развивать бизнес.

Ключевым событием форума стала экспертная сессия Business Talk с участием представителей бизнеса и отраслевых экспертов. Предприниматель и меценат Андрей Исаков рассказал слушателям о значении миссии для бизнеса.

"Миссия – это инструмент, который отвечает на вопрос "ради чего я живу и что хочу оставить после себя?". Миссия делает вас эффективнее. Когда она сформулирована, вы имеете четкий фокус на жизненном пути", – поделился Андрей Исаков.

Неподдельный интерес также вызвало в аудитории выступление известного в СКО налогового консультанта, руководителя бухгалтерской фирмы "Эдванс" Юлии Максаймер.

"Предупрежден – значит, вооружен. В систему налоговых органов стекаются данные из 74 источников. Пытаться что-то скрыть – обойдется серьезными неприятностями. С этого года нет плановых налоговых проверок. Все проверки – по предписанию, и готовиться к ним, исправляя пробелы задним числом, не получится", – предупредила Юлия Максаймер.

Фото: областная газета "Солтүстік Қазақстан"

О современных подходах к управлению персоналом, выстраивании эффективных отношений в коллективе и предотвращении трудовых споров рассказала эксперт в области HR Бахытжан Мукашева.

Беседу подхватил основатель первого в СКО маркетингового агентства Иван Константинов. В своем выступлении он рассказал о роли маркетинга в развитии бизнеса и объяснил, почему даже качественный продукт не всегда гарантирует высокие продажи. По его словам, важное значение имеет грамотное позиционирование, эффективная коммуникация с аудиторией и сильный личный бренд.

Тему личного бренда продолжила руководитель PR-направления Home Credit Bank – Гаухар Керимова. Спикер дала пошаговую модель построения личного бренда.

"Личный бренд – это прежде всего репутация и доверие. Именно они помогают привлекать клиентов, выстраивать партнерские отношения и открывать новые карьерные перспективы. Первое – определите свою тему. Второе – определите свою аудиторию. Далее нужно начать регулярно делиться опытом. Четвертое – станьте видимым. Мир слышит тех, кто готов говорить", – подытожила Гаухар Керимова.

В финале встречи для участников провели розыгрыш призов, главным из которых стала кофемашина от Home Credit Bank.

Фото: областная газета "Солтүстік Қазақстан"

Говоря об итогах форума, директор филиала Home Credit Bank в Петропавловске Еркебулан Есжанов отметил, что развитие финансовой грамотности и поддержка предпринимательства остаются одними из ключевых направлений работы банка.

"Сегодня бизнес развивается в условиях стремительных изменений. Новые технологии, включая искусственный интеллект, открывают много возможностей, но одновременно создают новые риски, в том числе связанные с мошенничеством. Такие встречи дают возможность услышать мнения экспертов, получить полезные советы и посмотреть на свой бизнес под другим углом. Мы рады поддерживать инициативы, которые помогают бизнесу развиваться и становиться сильнее", – подчеркнул директор филиала Home Credit Bank в Петропавловске Еркебулан Есжанов. Форум Business Upgrade в очередной раз подтвердил высокий интерес предпринимателей к развитию, новым знаниям и обмену практическим опытом. Поддержка таких мероприятий помогает создавать сильное предпринимательское сообщество и открывать новые возможности для бизнеса в регионе.