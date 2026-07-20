Expo Music Fest: на территории EXPO стартует сезон летних концертов

С 25 июля по 30 августа в Астане на территории делового комплекса EXPO пройдет Expo Music Fest – сезон летних концертов и культурно-развлекательных мероприятий под открытым небом.

Проект объединит лучшие музыкальные коллективы, популярных казахстанских исполнителей, этническую музыку, современные шоу и семейные программы, став одной из культурно-массовых площадок столицы этим летом.

Открытие фестиваля состоится 25 июля. В этот день пройдет масштабный фестиваль этно-музыки, который познакомит гостей с богатым музыкальным наследием Казахстана.

Фото: АО "НК "QazExpoCongress"

Продолжит программу 1 августа музыкальный фестиваль "Astana Rhythm Fest", объединивший современные музыкальные направления, танцевальные шоу и выступления популярных артистов.

8 августа состоится концерт "Хиты современности", 15 августа – вечер песен Батырхана Шукенова и группы "А-Студио", а 22 августа зрителей ждет концерт "Мировые хиты MTV".

Хэдлайнерами выступят такие звезды, как RaiM, Еркеш Хасен, Dosekesh, группы "The Jigits", "RinGo", этно-ансамбли "Қорқыт", "Гәкку", "Шабыт", "SARYN" и др.

Фото: АО "НК "QazExpoCongress"

Финальным событием Expo Music Fest станет детский фестиваль "Expo Kids Day", который пройдет 30 августа. Для юных гостей и их родителей подготовили интерактивные игры, викторины, флешмобы, анимационную программу и детскую дискотеку.

Все мероприятия пройдут на летней сцене EXPO у подножья Международного центра искусственного интеллекта alem.ai. Начало концертной программы в 19:30.

Expo Music Fest – это возможность провести летние субботние вечера в атмосфере живой музыки, ярких эмоций и семейного отдыха в одном из самых современных общественных пространств столицы.

Фото: АО "НК "QazExpoCongress"

Вход на все мероприятия свободный.

Подробная и актуальная информация о событиях делового комплекса EXPO публикуется на официальном сайте и аккаунтах национальной компании "QazExpoCongress".