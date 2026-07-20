#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+39°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+39°
$
469.83
536.83
5.97
События

Expo Music Fest: на территории EXPO стартует сезон летних концертов

Expo Music Fest, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:00 Фото: АО "НК "QazExpoCongress"
С 25 июля по 30 августа в Астане на территории делового комплекса EXPO пройдет Expo Music Fest – сезон летних концертов и культурно-развлекательных мероприятий под открытым небом.

Проект объединит лучшие музыкальные коллективы, популярных казахстанских исполнителей, этническую музыку, современные шоу и семейные программы, став одной из культурно-массовых площадок столицы этим летом.

Открытие фестиваля состоится 25 июля. В этот день пройдет масштабный фестиваль этно-музыки, который познакомит гостей с богатым музыкальным наследием Казахстана.

Expo Music Fest, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:00

Фото: АО "НК "QazExpoCongress"

Продолжит программу 1 августа музыкальный фестиваль "Astana Rhythm Fest", объединивший современные музыкальные направления, танцевальные шоу и выступления популярных артистов.

8 августа состоится концерт "Хиты современности", 15 августа – вечер песен Батырхана Шукенова и группы "А-Студио", а 22 августа зрителей ждет концерт "Мировые хиты MTV".

Хэдлайнерами выступят такие звезды, как RaiM, Еркеш Хасен, Dosekesh, группы "The Jigits", "RinGo", этно-ансамбли "Қорқыт", "Гәкку", "Шабыт", "SARYN" и др.

Expo Music Fest, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:00

Фото: АО "НК "QazExpoCongress"

Финальным событием Expo Music Fest станет детский фестиваль "Expo Kids Day", который пройдет 30 августа. Для юных гостей и их родителей подготовили интерактивные игры, викторины, флешмобы, анимационную программу и детскую дискотеку.

Все мероприятия пройдут на летней сцене EXPO у подножья Международного центра искусственного интеллекта alem.ai. Начало концертной программы в 19:30.

Expo Music Fest – это возможность провести летние субботние вечера в атмосфере живой музыки, ярких эмоций и семейного отдыха в одном из самых современных общественных пространств столицы.

Expo Music Fest, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:00

Фото: АО "НК "QazExpoCongress"

Вход на все мероприятия свободный.

Подробная и актуальная информация о событиях делового комплекса EXPO публикуется на официальном сайте и аккаунтах национальной компании "QazExpoCongress".

Expo Music Fest, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:00

Фото: АО "НК "QazExpoCongress"

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Экспо
10:00, 17 июня 2024
В Астане начался сезон летних концертов на территории делового комплекса EXPO
фестиваль
19:06, 10 июля 2026
Звезды мировой и казахстанской сцены выступают на Qyzyljar Music Fest
Алматинцы поддержали референдум
10:12, 12 марта 2026
Более 5 000 алматинцев поддержали референдум в рамках концерта "ALGYS FEST"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дональд Трамп
09:28, Сегодня
"Испания доминировала в финале ЧМ": Дональд Трамп оценил триумф Испании против Аргентины
&quot;Посильнее Шила&quot;: в России оценили потенциального новичка &quot;Барыса&quot; из США Хантера Шепарда
09:07, Сегодня
"Посильнее Шила": в России оценили потенциального новичка "Барыса" из США Хантера Шепарда
Сборная Испании по футболу
08:46, Сегодня
Испания возглавила рейтинг ФИФА после победы на чемпионате мира
Защитник сборной Аргентины не пожал руку Дональду Трампу на церемонии награждения ЧМ-2026
08:22, Сегодня
Защитник сборной Аргентины не пожал руку Дональду Трампу на церемонии награждения ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: