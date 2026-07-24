Стратегическое партнерство для удобства пользователей: проверка IMEI появилась во Freedom SuperApp
Фото: Freedom Электроника
Система верификации абонентских устройств и ТОО "Freedom Mobile" (сервис "Электроника" во Freedom SuperApp) заключили стратегическое партнерство, направленное на развитие удобных цифровых сервисов и повышение безопасности покупателей мобильных устройств, сообщает Zakon.kz.
Первым результатом сотрудничества стал запуск сервиса проверки IMEI в разделе "Электроника" во Freedom SuperApp. Теперь пользователи могут за несколько секунд получить актуальную информацию о статусе смартфона еще до его приобретения.
Для проверки достаточно указать IMEI-код устройства. При этом необходимо проверять все IMEI-коды смартфона. Положительным результатом является "Статус подтвержден", который говорит о том, что устройство прошло установленную процедуру верификации, может использоваться в сетях мобильной связи Казахстана без ограничений и разрешено для продажи.
Сервис во Freedom SuperApp стал еще одним каналом проверки и дополнил действующие государственные инструменты. Интеграция позволяет сделать важную для покупателей информацию доступной в привычной цифровой среде и упростить процесс проверки устройства перед покупкой.
Стратегическое партнерство ориентировано прежде всего на интересы пользователей: повышение их информированности, снижение рисков приобретения смартфонов с проблемным статусом и формирование более безопасного и прозрачного рынка мобильных устройств.
Запуск проверки IMEI во Freedom SuperApp – первый совместный проект в рамках стратегического партнерства. В дальнейшем стороны намерены расширять сотрудничество, развивая цифровые сервисы, которые сделают процесс проверки и регистрации устройств еще более удобным для пользователей.
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