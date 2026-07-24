Стратегическое партнерство для удобства пользователей: проверка IMEI появилась во Freedom SuperApp

Система верификации абонентских устройств и ТОО "Freedom Mobile" (сервис "Электроника" во Freedom SuperApp) заключили стратегическое партнерство, направленное на развитие удобных цифровых сервисов и повышение безопасности покупателей мобильных устройств, сообщает Zakon.kz.

Первым результатом сотрудничества стал запуск сервиса проверки IMEI в разделе "Электроника" во Freedom SuperApp. Теперь пользователи могут за несколько секунд получить актуальную информацию о статусе смартфона еще до его приобретения.





Для проверки достаточно указать IMEI-код устройства. При этом необходимо проверять все IMEI-коды смартфона. Положительным результатом является "Статус подтвержден", который говорит о том, что устройство прошло установленную процедуру верификации, может использоваться в сетях мобильной связи Казахстана без ограничений и разрешено для продажи.





Сервис во Freedom SuperApp стал еще одним каналом проверки и дополнил действующие государственные инструменты. Интеграция позволяет сделать важную для покупателей информацию доступной в привычной цифровой среде и упростить процесс проверки устройства перед покупкой.