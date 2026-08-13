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Telegram "упал" в Казахстане

Социальные сети, телеграм, telegram, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 11:56 Фото: unsplash
13 августа 2026 года казахстанцы пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации сервиса Downdetector, проблемы возникли в Астане, в Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. Позже жалобы стали поступать и из Алматы.

схема сбоев в Телеграм в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 11:56

Фото: detector404.kz

Из основных жалоб: невозможно отправить и получить сообщение, не загружается медиа, а у кого-то вообще не открывается приложение.

В глобальном масштабе особых сбоев в работе мессенджера не наблюдается.

Редакция обратилась за комментариями в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, где сообщили, что выясняют причины возникшего сбоя. В АО "Казахтелеком" предварительно прокомментировали, что в их зоне ответственности нарушений нет.

3 августа 2026 года пользователи WhatsApp по всему миру, в том числе и в Казахстане, стали жаловаться на блокировку их аккаунтов. Мессенджер внезапно переставал работать и появлялось окно с извещением о том, что идет проверка действий аккаунта и информации об устройстве на соответствие пользовательскому соглашению, проверка занимает не более 24 часов, о результатах сообщат. Компания Meta заявила, что работает над восстановлением доступа к аккаунтам.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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