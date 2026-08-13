Сбой Telegram в Казахстане прокомментировали в Минцифры и "Казахтелекоме"

В АО "Казахтелеком" и Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития прокомментировали сбой работы мессенджера Telegram в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В Минцифры сообщили, что "в настоящее время фиксируются отдельные обращения пользователей, связанные с недоступностью мессенджера Telegram".

"Технические специалисты разбираются в ситуации", – говорится в комментарии.

АО "Казахтелеком" подтвердило фиксируемые ограничения и снижение доступности сервиса мессенджера Telegram.

"По данным мониторинга, также отмечено резкое падение трафика в направлении Telegram на ключевых международных точках пиринга во Франкфурте и Москве. В зоне ответственности АО "Казахтелеком" аварий, технических сбоев или внутренних нарушений работы инфраструктуры не зафиксировано. Сеть оператора работает в штатном режиме", – говорится в комментарии.

Для выяснения причин сложившейся ситуации компания направила официальный запрос административно-технической команде Telegram.

"Дополнительная информация будет предоставлена сразу после получения ответа от представителей Telegram", – резюмировали в АО.

Днем 13 августа жители некоторых регионов Казахстана стали жаловаться на работу Telegram. Сначала проблемы были в Астане, в Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. Затем жалобы стали поступать из Алматы.