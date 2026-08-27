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События

Обсуждены приоритеты дальнейшего развития NU

мероприятие в НУ, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 17:48 Фото: nu.edu.kz
25 августа 2026 года состоялось юбилейное 60-е заседание Попечительского совета NU под председательством министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева.

Члены Совета обсудили результаты реализации стратегии NU "World Class – Made in Kazakhstan" на 2026-2031 годы.

Выступая перед Советом, президент NU профессор Вакар Ахмад поздравил коллег с началом нового учебного года и отметил высокий интерес к университету со стороны абитуриентов не только из Казахстана, но и из-за рубежа.

"В этом году NU получил рекордное количество заявок от абитуриентов – около 12 000. За всю историю университета зафиксирован также рекордный набор иностранных студентов. Это свидетельствует о высоком доверии и растущей репутации университета. NU стремится укреплять свои позиции в области исследований: более 80% наших научных публикаций приходятся на журналы Q1. Мы тесно сотрудничаем с индустрией, чтобы превращать результаты исследований в реальные решения, и уделяем особое внимание подготовке нового поколения лидеров, способных вносить вклад в развитие Казахстана и за его пределами", – подчеркнул профессор Ахмад.
мероприятие в НУ, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 17:48

Фото: nu.edu.kz

Президент NU отметил роль органов управления университета в его долгосрочном развитии, подчеркнув, что Высший попечительский совет и Попечительский совет объединяют опыт и экспертные мнения представителей сферы образования Казахстана и зарубежных стран, обеспечивая стратегическое развитие университета.

Ахмад также рассказал о новой Школе компьютерных наук и искусственного интеллекта (SCAI), созданной в соответствии с приоритетами Общенациональной стратегии "Digital Qazaqstan", утвержденной главой государства.

мероприятие в НУ, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 17:48

Фото: nu.edu.kz

Председатель Попечительского совета Ермек Кошербаев заслушал отчет NU о результатах текущей деятельности и обозначил ряд приоритетных задач.

"Важно укреплять связь между наукой и производством, расширять возможности для казахстанских ученых и создавать условия для развития компетенций в области искусственного интеллекта. Сегодня перед NU, NIS и NU&NIS Foundation стоит задача не только сохранять достигнутые позиции, но и усилить практический эффект своей деятельности для экономики и общества. Результаты исследований должны активнее находить применение в реальном секторе, а организации образования – готовить специалистов, способных не только работать с существующими технологиями, но и создавать собственные инновационные решения", – отметил Ермек Кошербаев.
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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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